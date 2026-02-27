Alejandro Martínez Araiza llama a dignificar salarios en Norteamérica

El secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza alertó que uno de los fenómenos más nocivos para el desarrollo laboral en México es el llamado “dumping laboral”, una práctica que, aunque menos visible que otras distorsiones económicas, tiene efectos profundos sobre la dignidad, el bienestar y las condiciones de vida de millones de trabajadores.

De acuerdo con el líder sindical mexicano, dicha condición se produce cuando las empresas aprovechan las marcadas disparidades salariales entre países para reducir costos laborales, trasladando operaciones o presionando a la baja los ingresos y prestaciones de los trabajadores.

En el caso de México, explicó que la situación se ve agravada por la brecha existente entre el salario promedio nacional y el ingreso promedio en Estados Unidos, una diferencia que no siempre se explica por productividad, sino por estructuras históricas de desigualdad.

“El problema no es la integración económica ni el comercio internacional, sino competir a partir del sacrificio del ingreso y los derechos laborales de quienes sostienen la economía”, subrayó el dirigente.

Diversos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han señalado que la competencia basada en salarios bajos erosiona el tejido social y limita el desarrollo sostenible, además de generar ciclos persistentes de pobreza laboral.

De ahí que, Alejandro Martínez Araiza enfatizó en que los trabajadores mexicanos son un pilar fundamental de las cadenas productivas de Norteamérica, particularmente en sectores como el alimenticio, el comercio y la manufactura.

Sin embargo, dicha relevancia no se ha traducido de manera proporcional en mejores salarios ni en acceso universal a prestaciones que garanticen una vida digna, como seguridad social, vivienda adecuada o estabilidad laboral.

Ante ese escenario, mencionó que el SNAC plantea la necesidad de avanzar hacia la creación de estándares regionales mínimos en Norteamérica en materia de salarios y prestaciones.

De modo que, la propuesta busca establecer un piso común por debajo del cual ningún trabajador, independientemente de su país de origen, deba percibir sus ingresos.

Asimismo, la iniciativa se alinea con los principios laborales incluidos en acuerdos comerciales recientes, como el T-MEC, que reconocen la importancia de condiciones laborales justas para evitar distorsiones en el comercio.

“Hablar de estándares regionales no es una utopía, es una condición indispensable para que la integración económica no se construya sobre la precarización”, afirmó Alejandro Martínez Araiza.

En tanto, dijo que desde la perspectiva del SNAC, elevar el ingreso y las condiciones laborales no solo fortalece la dignidad humana, sino que impulsa el consumo interno, la estabilidad social y un crecimiento económico más equilibrado.

Finalmente, el líder sindical sostuvo que erradicar el “dumping laboral” yace como un paso clave para reconocer que el trabajo digno no es un costo, sino la base de una economía sólida y justa en toda la región.