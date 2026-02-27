Conectividad y eficiencia energética hacen del monitoreo tendencia en seguridad: Seguritech Privada

Alejandro Martínez Araiza llama a dignificar salarios en Norteamérica

La evolución de los entornos urbanos y productivos ha impulsado nuevas demandas en materia de seguridad, particularmente en espacios temporales donde la infraestructura fija resulta inviable o insuficiente.

De ahí que, en Seguritech Privada señalan que el monitoreo móvil se consolidará como una de las principales tendencias en seguridad durante 2026, gracias a su capacidad de adaptación, conectividad avanzada y eficiencia energética.

De acuerdo con especialistas de la compañía, el crecimiento de eventos masivos, ferias comerciales, obras de infraestructura y exposiciones temporales exige esquemas de vigilancia que puedan instalarse con rapidez, operar de manera autónoma y ofrecer transmisión de datos en tiempo real.

Para cubrir necesidades de esa naturaleza, desde la empresa mexicana destacan el desarrollo de plataformas móviles de monitoreo que integran cámaras inteligentes, sensores de detección y sistemas de análisis basados en Inteligencia Artificial (IA), los cuales pueden desplegarse en cuestión de horas sin necesidad de cableado permanente.

Lo anterior, sobre todo en un ambiente actual en el que la seguridad requiere soluciones dinámicas que se ajusten al ritmo de las ciudades y de las actividades productivas.

Asimismo, desde la empresa mexicana establecen que, gracias al uso de redes celulares, enlaces inalámbricos y tecnologías de comunicación en la nube, los sistemas de monitoreo móvil permiten supervisar espacios remotos o de alta movilidad, garantizando la continuidad operativa incluso en zonas con infraestructura limitada o condiciones geográficas complejas.

Beneficios del monitoreo móvil

La eficiencia energética se ha convertido en un atributo estratégico; y en ese sentido, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la optimización del consumo energético en dispositivos tecnológicos es un componente central para avanzar hacia modelos de operación más sostenibles.

En respuesta a ello, Seguritech Privada subraya la incorporación de fuentes de alimentación híbridas, baterías de larga duración y soluciones solares en unidades móviles, lo que permite extender su funcionamiento durante periodos prolongados sin recurrir a redes eléctricas convencionales.

Ejemplos de dicha tecnología incluyen su aplicación en conciertos al aire libre, donde el monitoreo móvil ha facilitado la supervisión perimetral y el control de accesos; en proyectos de construcción, donde ha permitido prevenir robos y accidentes laborales; así como en exposiciones y ferias itinerantes, donde la instalación temporal de centros de control ha fortalecido la protección de asistentes y expositores.

Con dichas implementaciones, explican expertos de la compañía líder en soluciones de misión crítica, se contribuye no sólo a mitigar riesgos, sino también a optimizar la gestión operativa y la toma de decisiones en tiempo real.

También, en Seguritech Privada acotan que la tendencia en cuestión se alinea con proyecciones de organismos como MarketsandMarkets, que anticipan un crecimiento sostenido en soluciones de videovigilancia móvil y sistemas de seguridad portátiles durante los próximos años, impulsados por la urbanización acelerada y la digitalización de los servicios públicos y privados.

De ahí que, la empresa mexicana reitera que continuará poniendo mucha atención en innovación tecnológica para fortalecer las soluciones que ofrecen a sus clientes, tanto en México como en el extranjero.