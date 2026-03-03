Reafirma Eduardo Kuri liderazgo de Totalplay en México

Funcionarios de la compañía durante e evento considerado uno de los más influyentes en materia de telecomunicaciones

En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, Total Play a través de su CEO, Eduardo Kuri, recibió los reconocimientos internacionales que confirman a la compañía como la red fija de mayor desempeño en México.

Durante esta edición que se realiza del 2 al 5 de marzo en Barcelona, Totalplay fue distinguida por Ookla con el Speedtest Award a la Red Fija Más Rápida de México, con base en las pruebas realizadas por usuarios durante el tercer y cuarto trimestre de 2025.

Este evento es considerado el más influyente de la industria global de las telecomunicaciones.

Actualmente, Totalplay reporta 5.5 millones de usuarios, presencia en 87 ciudades y una infraestructura que supera los 164 mil kilómetros de fibra óptica, con más de 17 millones de hogares pasados. La compañía ofrece velocidades de hasta 10,000 megas, ampliando la capacidad de su red residencial.

Con este resultado, la empresa acumula cinco años consecutivos obteniendo este reconocimiento, consolidando su posición en el mercado nacional.

“El logro de Totalplay al ganar el Speedtest Award como la Red Fija más Rápida por quinto año consecutivo durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, demuestra su compromiso con la excelencia y los posiciona a la vanguardia de los proveedores de redes fijas en México”, afirmó Stephen Bye, Presidente y CEO de Ookla, una división de Ziff Davis.

Bye elogió la dedicación de esa empresa por brindar un servicio líder en el mercado y la felicitó por este excepcional logro.

A este reconocimiento se suma el primer lugar general en el Barómetro 2025 de nPerf, evaluación que consideró indicadores como velocidad de descarga y subida, latencia y desempeño en Wi-Fi. El resultado respalda la consistencia operativa de la red de fibra óptica de la compañía en un entorno de alta competencia.

“Nos llena de orgullo que en Totalplay hayamos recibido, por quinto año consecutivo, el Speedtest Award de Ookla, que nos reconoce como el internet más rápido de México”, señaló Eduardo Kuri Romo.

En materia de innovación, Totalplay mantiene como productos estratégicos Totalplay TV y la nueva generación 2026 de Totalplay Surround, desarrollada en colaboración con Bang & Olufsen, integrando conectividad de alta velocidad con experiencias audiovisuales. Su participación en el MWC 2026 representa una confirmación de su desempeño sostenido en el mercado mexicano de telecomunicaciones.