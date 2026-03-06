David Ortiz Mena destaca necesidad de contar con estrategia para manejo de crisis en promoción turística

David Ortiz Mena

Derivado de los incidentes de violencia que impactaron al país a nivel nacional el pasado 23 de febrero, el Presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena urgió en la necesidad de contar con una estrategia nacional de promoción turística y de manejo de crisis, pues señala que es necesario en esos momentos enviar mensajes positivos y reales sobre lo que sucede en el país, y así minimizar el impacto en una actividad económica de la que dependen alrededor de cinco millones de mexicanos.

Aunque en en el Caribe Mexicano los incidentes de aquel día no causaron afectaciones a turistas ni obstrucciones en vías federales, y al día siguiente se operaba con normalidad Embajada de Estados Unidos emitió una alerta que solo incluyó a Quintana Roo durante unas horas.

“Es cierto que hubo una situación de incertidumbre que generó algunas cancelaciones; no hay que minimizar ni exagerar esto, sino enfocarnos en el flujo turístico actual”; Esta experiencia, deja al descubierto un claro ejemplo de la necesidad de contar con una Estrategia que articule los esfuerzos de promoción y de manejo de crisis desde las instancias federales.

Subrayó que un manejo de crisis no consiste en que algún funcionario salga a decir que todo está bien, sino en contar con una estructura que permita difundir una estrategia de promoción positiva y de contención.

El gobierno mexicano creó en su momento el Derecho de No Residente con el objetivo específico de contar con recursos para esta promoción. Este derecho todavía se cobra, e incluso fue aumentado en 15%, a casi mil pesos, pero actualmente se utiliza para otros fines que no contribuyen a generar más turismo.

A nivel estatal se realizan importantes esfuerzos en materia de promoción; sin embargo, cada vez se hace más evidente la necesidad de contar con un verdadero respaldo por parte de la Federación, concluyó.