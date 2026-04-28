Emiratos Árabes anuncia su retirada de la OPEP en un duro golpe para el cártel del petróleo

Emiratos Árabes Unidos Refinería y desaladora cerca del complejo de islas Palma Jumeirah de Dubái

Emiratos Árabes Unidos anunció por sorpresa este martes que abandona la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel que desde los años 70 ha controlado el precio del barril y que ahora vive sus horas más críticas.

La agencia oficial WAM anunció que la medida se hará efectiva a partir de este 1 de mayo y se toma “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta”.

De esta manera, el quinto mayor productor mundial y el segundo mayor productor del golfo Pérsico se sale de la órbita que imponía el mayor productor, la vecina Arabia Saudí, para decidir sus propias cuotas de producción, lo que supone un duro golpe para la OPEP y añade un nuevo elemento de incertidumbre e inestabilidad en los precios del barril, que este martes se acomodaba en la barrera de los 100 dólares.

Con la salida de EUA -cuya capital es Abu Dabi y su mayor ciudad, Dubái, viven horas bajas por el derrumbe de las ventas de petróleo y el desplome en la caída del turismo- el rico país árabe se libra del corsé de las cuotas que imponían de forma coordinada la OPEP (liderada por Arabia Saudí y en la que sigue como país miembro Irán) y OPEP+, liderada por Rusia y en la que está México.

Además de por la guerra de Irán y por el doble bloqueo en el estrecho de Ormuz por parte de los gobiernos de Teherán y Washington, Emiratos tomó la decisión por otro factor ajeno a los males crónicos en Medio Oriente: la pujanza de los países de fuera del cartel, con Estados Unidos, Canadá, Brasil o Guyana a la cabeza, que no han dejado de ganar cuota en los últimos años, o la apuesta de México por el fracking, para extraer más petróleo.

El ministro de Energía e Infraestructura de Emiratos, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que “la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles”.

Asimismo, destacó que EAU “es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones”.

No obstante, el dirigente emiratí señaló que “esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”, y añadió que “tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente”.

Asimismo, expresó “su agradecimiento” por los esfuerzos tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, pero subrayó que “ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU”.

“EAU continuará invirtiendo en toda la cadena de valor energética, incluyendo petróleo y gas, energías renovables y soluciones bajas en carbono, para fortalecer la resiliencia y la transformación a largo plazo de su sistema energético”, concluyó.

Tensión con sus vecinos árabes

Pepro las palabras del ministro de Energía no pueden ocultarse los momentos de enorme tensión vividos por los ricos países árabes del golfo Pérsico en los dos últimos meses.

Recientemente, las autoridades de Abu Dabi mostraron su queja con Arabia Saudí, Qatar, Bahréin, Irak y Kuwait, a los que acusó de no coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región rica en petróleo.

El malestar emiratí coincidió con las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OPEP, organización a la que acusó de aprovechar la guerra para inflar los precios del petróleo.