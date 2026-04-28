Firman convenio que garantizará ingresos dignos a productores de todo el país

Cosechas en México

La firma del reciente convenio “Programa Sembrando Vida” tiene como objetivo que las y los productores agrícolas del país tengan ingresos dignos de sus cosechas que les permitan adquirir alimentos accesibles para el bienestar de los productores y sus familias.

El convenio estuvo bajo la dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con la Secretaría del Bienestar; y para su firma se contó con la presencia de la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez y el titular de Profeco, Iván Escalante Ruíz.

Es así como los objetivos de cada institución se enlazan de tal manera que el programa tiene metas claras y ambiciosas. Entre ellas y las más importante: fortalecer el valor y alzar el reconocimiento de los productos agroecológicos con el fin de reconocer su impacto positivo en calidad, medio ambiente y valor nutricional de las cosechas.

A su vez, la unión de ambas secretarías deriva de los objetivos particulares que cada una representa, por su parte la Secretaría de Bienestar bajo el programa “Sembrando Vida” impulsa la autosuficiencia alimentaria y la reconstrucción del tejido social, y por otro lado los objetivos de la Profeco es garantizar que las cosechas lleguen a las personas con equidad, transparencia y seguridad jurídica que juntas fortalecen la meta del convenio.

Posteriormente, el programa Quién es quién de los Precios, realizará los monitoreos pertinentes, bajo su lema de ”precios justos", brindando protección tanto al productor rural como al consumidor final. Además, sumado al monitoreo, la Profeco realizará capacitaciones para prácticas comerciales éticas que permitirán a los productores certificar sus productos mediante el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

Por último, Columba López reafirmó la justicia social y la comercialización equitativa de los productos agroecológicos.