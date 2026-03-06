Impulsan mujeres transformación del sector inmobiliario: el caso de GDC Desarrollos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la industria de la construcción revela una metamorfosis.

Dominado históricamente por hombres, el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario atraviesa una transformación silenciosa pero contundente: la irrupción de las mujeres en áreas técnicas, estratégicas y comerciales que ha comenzado a transformar la industria.

De acuerdo con datos recientes del INEGI, la fuerza laboral femenina ya representa el 11% del sector de la construcción en el país. Aunque la cifra parece modesta, el crecimiento ha sido constante durante la última década, marcando un hito en una de las industrias más resistentes al cambio de género.

Empresas referentes del sector, como GDC Desarrollos, han dejado de ver la inclusión como una cuota de género para entenderla como una ventaja competitiva.

Santiago Morales Broc, Director General de la firma, asegura que esta evolución responde a la necesidad de integrar nuevas perspectivas en la planeación de las ciudades.

En los últimos años se ha observado una mayor participación de mujeres en distintos niveles de la industria. En GDC Desarrollos su trabajo ha demostrado ser fundamental para fortalecer los procesos internos y elevar la calidad de los desarrollos”, señaló.

De la planeación a la obra

Uno de los cambios más visibles dentro del sector se observa en los propios proyectos de construcción. Cada vez es más frecuente encontrar ingenieras, arquitectas y supervisoras participando activamente en el desarrollo de obra, coordinando equipos y supervisando procesos técnicos.

Especialistas del sector señalan que la incorporación de talento femenino en obra ha contribuido a introducir nuevos enfoques de liderazgo y organización, así como una mayor atención al detalle en la supervisión de procesos.

Una mirada que influye en el diseño de la vivienda

La participación femenina también comienza a reflejarse en la manera en que se diseñan los espacios habitacionales.

Aspectos como la funcionalidad de los espacios, la iluminación natural, la seguridad y la distribución interior de los departamentos han cobrado mayor relevancia en los proyectos inmobiliarios, en parte gracias a la diversidad de perfiles profesionales que participan en su desarrollo.

“La vivienda es un espacio que debe responder a la vida cotidiana de las familias. La participación de mujeres en los procesos de diseño y desarrollo aporta una perspectiva muy valiosa sobre cómo deben pensarse esos espacios”, agregó Morales Broc.

Además del ámbito técnico, las mujeres desempeñan un papel clave en áreas estratégicas del desarrollo inmobiliario.

En el área comercial, su participación resulta fundamental en el proceso de acompañamiento a los compradores, quienes suelen enfrentar una de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida al adquirir una vivienda.

Por otro lado, en las áreas administrativas su trabajo es determinante para la planeación financiera, la organización de recursos y la coordinación operativa de los proyectos.

Una industria en transformación

El crecimiento de la participación femenina dentro del sector inmobiliario forma parte de un cambio más amplio dentro de la economía, en el que cada vez más mujeres ocupan posiciones estratégicas en industrias que históricamente habían estado dominadas por hombres.

Para empresas como GDC Desarrollos, esta evolución representa también una oportunidad para fortalecer sus equipos con talento diverso y multidisciplinario.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, directivos de la empresa destacaron la contribución de las colaboradoras que participan en distintas áreas de la organización, desde la obra hasta la dirección de proyectos.

“El desarrollo inmobiliario requiere cada vez más capacidades técnicas, visión estratégica y sensibilidad hacia las necesidades de las familias. El talento femenino se ha convertido en una pieza fundamental para el futuro del sector”, concluyó Morales Broc.