Gasolina no subirá pese al conflicto bélico en Oriente Medio, asegura Sheinbaum

El Goibierno Federal descarta aumento en precio de las gasolinas por la guerra en Oriente Medio (Archivo/Cuartoscuro)

Alza en petróleo — La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que el precio de la gasolina no subirá en el país, a pesar del conflicto bélico que se vive en Oriente Medio, ya que se aplicará el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS).

“Si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país”, apuntó la mandataria en su conferencia matutina. Sheinbaum recordó que ese mecanismo fue activado en la administración pasada cuando “aumentaron los precios debido a la guerra en Ucrania”.

Asimismo, señaló que se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar esta cuestión y “si es necesario” harán uso de este mecanismo de protección para evitar una subida en el precio de la gasolina.

Ante el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la inquietud internacional en el mercado petrolero se ha acrecentado por los problemas de exportación desde el golfo Pérsico, ya que Irán impuso un cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circulan la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta los 101 dólares el barril, mientras los inversionistas se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de EU e Israel.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que la Federación ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

