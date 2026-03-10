México reafirma lazos comerciales con países asiáticos

México busca impulsar las inversiones a través de exportaciones y lazos comerciales y económicos con naciones asiáticas como Taiwán.

El director de Promoción Económica Internacional del Gobierno de México, Jesús Valdés, resaltó que la región asiática tiene un alto impacto económico, “Taiwán forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica, de automotriz. Entonces hay una gran presencia de empresas de esta región en el norte de México. De hecho tenemos 300 empresas ahí”, mencionó.

Además, el secretario enfatizo sobre la importancia de inversión de México con Taipéi y otros países asiáticos, cuyos lazos comerciales permitirían fortalecer el mercado en Norteamérica.

“Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en puerta y esa es una gran oportunidad para invitar a todo el mundo a invertir a México”, reafirmó el funcionario

Violeta Hsu, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, mencionó que “Taiwán se convirtió en el tercer comercio comercial más importante de México a nivel mundial en 2025 con un volumen comercial que superó los 48.000 millones de dólares. Estas cifras no solo es un récord comercial, sino también una prueba de las ciencias de la profunda interconexión y la prosperidad compartidas en nuestra cadena de suministro”.

Pese a la tensión derivada del incremento de aranceles en México, medida que ha afectado principalmente a los productos asiáticos; los lazos comerciales fortalecen el proteccionismo comercial frente a las incertidumbres bélicas que afectan al T-MEC.