Banco Azteca empodera las finanzas de las mujeres en México: 700 mil cuentas SOMOS

En los datos de la CNBV, con corte a diciembre, Banco Azteca registró más operaciones digitales de mujeres que de hombres, lo que, de acuerdo a la institución, llama la atención en un contexto en el que se discute la independencia financiera de las mujeres.

Una mirada a los datos recientes sobre el comportamiento de ahorro sugiere que la verdadera transformación está ocurriendo en la gestión cotidiana del dinero: los datos muestran que las cuentas de débito SOMOS de Banco Azteca han registrado un crecimiento que refleja un cambio profundo en la cultura financiera de las mujeres mexicanas.

Al cierre de 2025, esta cuenta alcanzó más de 721 mil usuarias, una cifra que en 2022 era de apenas 276 mil.

A inicios de 2026, la base de usuarias supera las 739 mil. Esto significa que el número de cuentas se ha triplicado entre 2022 y 2026, lo que consolida a SOMOS como una herramienta clave para la bancarización femenina.

Este crecimiento permite observar patrones generacionales interesantes en la construcción de patrimonio. Mientras que las mujeres de entre 18 y 24 años tienden a comenzar con ahorros más modestos, la trayectoria se vuelve ascendente a medida que avanza la edad. De hecho, los datos de la institución muestran que las clientas mayores de 65 años acumulan montos tres veces superiores, lo que dibuja una línea clara sobre cómo la constancia en el ahorro se traduce en una mayor solidez financiera a lo largo del tiempo.

El componente digital ha desempeñado un papel fundamental en esta adopción. Un dato revelador proviene de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cierre de diciembre de 2025: entre los cinco bancos que procesan el mayor volumen de transacciones electrónicas en el país, Banco Azteca destaca como la única institución en la que la actividad financiera de las mujeres supera a la de los hombres. Esta estadística sugiere una adopción intensiva de la banca digital por parte de ellas, quienes utilizan estas herramientas para una gestión más ágil y autónoma de sus recursos.

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, explicó que el éxito de este tipo de productos radica en desmitificar el camino hacia la independencia. Cuando se habla de independencia financiera, solemos pensar en decisiones complejas, pero los datos muestran que muchas veces comienza con algo más sencillo: contar con un espacio seguro para administrar el dinero y hacerlo de manera constante a lo largo del tiempo, señala la directiva.

El modelo de atención no se limita estrictamente al ahorro. La cuenta SOMOS ha incorporado beneficios preventivos que responden a las necesidades diarias de sus usuarias. Al cierre de 2025, la revisión médica anual representó el 59 por ciento de las asistencias redimidas, lo que evidencia la importancia de estos servicios complementarios. El uso de este beneficio registró un incremento del 21 por ciento en comparación con 2024 y un aumento del 348 por ciento frente a los niveles observados en 2022.

Esta relación entre la institución y la clienta parece profundizarse con el tiempo. Según los registros de la propia entidad, el 48 por ciento de las mujeres que iniciaron con esta cuenta de débito ha optado por contratar otros productos o servicios del banco, lo que convierte una cuenta de ahorro inicial en una relación financiera integral. Así, el ahorro constante se convierte en el motor de la autonomía económica.

El escenario actual, con más de 739 mil mujeres que utilizan esta herramienta, subraya una tendencia en la que la gestión diaria del dinero comienza a consolidarse como un pilar para la prosperidad a largo plazo de las familias mexicanas.

En un mercado que busca cerrar las brechas de género, los datos sugieren que el camino hacia la equidad financiera pasa por la digitalización y el acceso a productos que acompañan de forma orgánica la rutina de las usuarias.