La SHCP participó en la Evaluación Mutua del Estado mexicano

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó junto con Grupo de Acción Financiera (GAFI) en actividades para la Evaluación Mutua del Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

El Estado mexicano presentó ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

El encuentro tuvo como sede la Secretaría de Relaciones Exteriores y durante el transcurso de la visita in situ se contó con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes del Grupo de Acción Financiera y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como titulares de la SHCP y autoridades de alto nivel del Estado mexicano.

También se mostró ante el comité evaluador acciones en materia de seguridad, análisis e inteligencia financiera, que en coordinación con las autoridades correspondientes consigan incrementar la efectividad del sistema antilavado establecidos por el Grupo de Acción Financiera.

También se sumó la presencia de los subsecretarios Gobernación, Relaciones Exteriores, así como los representantes de la Secretaría de Economía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial , el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Gabinete de Seguridad y el andamiaje nacional de prevención y combate al lavado de dinero.

Con ello el Gobierno de México reafirma el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero fortaleciendo el sistema financiero y la seguridad económica de México.