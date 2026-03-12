Xepelin: Las Pymes aumentan 25% su venta promedio

Claves del tejido empresarial de México 2026 publicación de Xepelin

Frente al marco geopolítico y económico presente en México, la publicación bimestral “Claves del tejido empresarial de México 2026″ de Xepelin -banco para las Pymes-, reportó un crecimiento anual de 0.7% en las MiPymes.

El análisis de Xepelin reveló que las ventas totales de las MiPymes crecieron un 5.7 por ciento interanual en sectores como: alimentos y bebidas, equipo eléctrico, industria química y telecomunicaciones e información, donde el ticket promedio por empresa aumentó 25.1% frente al mismo periodo del año anterior.

“Estos incrementos no necesariamente implican crecimiento generalizado de cada industria, pero sí apuntan a decisiones estratégicas relevantes, como expansión de pedidos o anticipación frente a posibles disrupciones en cadenas de suministro y cambios en políticas comerciales”, refiere Alejandro Toiber, Country Manager de Xepelin.

La publicación de Xepelin busca analizar el comportamiento económico del mercado mexicano generado a partir de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), medida que anticipa tendencias económicas que mas tarde se reflejan en estadísticas oficiales.

Actualmente las MiPymes representan más del 99.8 por ciento de las unidades económicas del país las cuales generan cerca del 52 por ciento del PIB nacional, donde la capacidad de interpretar información es un punto estratégico en la actividad empresarial.