Transporte y logística internacional enfrentan severos impactos derivados de la guerra contra Irán

Los mercados internacionales de logística y transporte de mercancías se han visto afectados por una alteración y suspensión de rutas marítimas y aéreas, derivado del conflicto armado en la región del Medio Oriente por la guerra contra Irán. Esto ha provocado incrementos en las tarifas de transporte por barco y avión.

“La situación es incierta y puede cambiar rápidamente, creando nuevas afectaciones o restricciones. Hay retrasos y desvío en rutas marítimas a nivel mundial, así como alza en tarifas y seguros que en algunos casos superan el 1000%, y también se ha impactado al transporte aéreo de mercancías” informó Eva María Muñoz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA).

Una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ell Estrecho de Ormuz, ha sido cerrado, lo que ha ocasionado el aumento de tarifas marítimas y seguros; los costos de los seguros marítimos han aumentado más del 1,000% en algunos casos.

Asimismo, varios buques han sido dañados o varados, ocasionando retrasos y escasez de espacio en los buques. Y como consecuencia de la reconfiguración de rutas, las navieras han suspendido o redirigido sus rutas, generando un aumento en los tiempos de entrega y costos adicionales. Desde el inicio de la guerra, el precio del combustible a subido un 72%.

Algunas de las navieras que han suspendido sus operaciones en la región son:

- Maersk: ha suspendido el transporte marítimo de mercancías en siete países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

- MSC: ha suspendido todas las reservas de carga mundial hacia la región de Medio Oriente.

- Celestyal Cruises: ha cancelado varios cruceros en el Golfo Pérsico.

Por otro lado, el cierre del espacio aéreo en la región ha provocado la cancelación de más de 20,000 vuelos, lo que ha dejado a millones de personas varadas en aeropuertos de todo el mundo.

Ante esto, las aerolíneas han sufrido pérdidas significativas debido a la cancelación de vuelos y la reducción de la demanda de pasajeros.

Las aerolíneas que se han visto afectadas son:

- Emirates: ha suspendido sus vuelos a varios destinos en la región.

- Qatar Airways: ha cancelado sus vuelos a Irán y ha reducido su capacidad en la región.

- Lufthansa: ha desviado sus vuelos para evitar pasar por espacio aéreo iraní.

Además, la presidenta de AMACARGA destacó que aún cuando el conflicto está focalizado en la región del Medio Oriente, se ha alterado a nivel mundial el sistema de transporte de pasajeros y de mercancías.