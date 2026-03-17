Arranca en Cancún la 89 Convención Bancaria bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, junto a Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (Especial)

89 Convención Bancaria — Bajo el lema de “Innovando la banca, construyendo el futuro”, este miércoles y hasta el próximo 20 de marzo se llevará a cabo la 89 edición de la Convención Bancaria, evento organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), que por primera vez llega a Cancún, Quintana Roo, donde se darán cita líderes del sector público y privado, expertos en economía y tecnología financiera, para evaluar los principales retos y oportunidades del sistema financiero en México.

La Convención Bancaria arranca este 18 de marzo con varios paneles en los que se abordarán temas como financiamiento sostenible, la inclusión financiera, el impacto social de la banca, el papel de las fundaciones bancarias y la contribución del sistema financiero en la construcción de comunidades más resilientes y y el lanzamiento de la Fundación de los Bancos de México.

Esta edición de la Convención Bancaria se registra en un contexto que se mantiene fresco, a casi un año de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), imputara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de irregularidades en su operaciones y con posibles vínculos con grupos criminales para lavado de dinero.

Uno de los momentos que acapararán reflectores será la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a este destino del Caribe, y es que en su visita a Cancún programada para el jueves 19 para inaugurar la 89 Convención Bancaria, también tiene en agenda una reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Previo al inicio de esta reunión de líderes de la banca nacional, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, ha tenido encuentros con Emilio Romano y Regina García Cuéllar, presidente y directora general, respectivamente, de la Asociación de Bancos de México (ABM), para ultimar detalles en la organización de la 89 Convención Bancaria.

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