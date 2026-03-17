Cemex y CMIC acuerdan impulsar el sector de la construcción en México

. Con la firma de este convenio, Cemex y la CMIC reafirman su apuesta por trabajar de manera conjunta para fortalecer a la industria de la construcción en México.

En un momento clave para el desarrollo de infraestructura en el país, Cemex y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la competitividad, impulsar la innovación y promover la capacitación especializada en el sector.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto que permitirá desarrollar iniciativas orientadas a la formación, la generación de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimiento, con el objetivo de consolidar una industria más preparada para los retos actuales y futuros.

La colaboración cobra un significado especial en un año emblemático para la compañía: Cemex celebra 120 años de trayectoria, consolidándose como referente global en soluciones para la construcción. A lo largo de más de un siglo, la empresa ha acompañado el crecimiento de ciudades, infraestructura y comunidades en distintos países.

La alianza con la CMIC se suma a ese legado de colaboración con actores clave del ramo. Ambas instituciones buscarán promover la profesionalización de la industria, fomentar nuevas capacidades y fortalecer la adopción de prácticas innovadoras que impulsen la evolución del sector constructor.

La CMIC, que representa a miles de empresas en todo México, desempeña un papel relevante en la promoción del crecimiento y fortalecimiento del sector. Desde esta plataforma, la colaboración con empresas líderes como Cemex permitirá generar espacios de capacitación, intercambio técnico y desarrollo de nuevas oportunidades.

Para Cemex, este tipo de alianzas forman parte de una visión de largo plazo orientada a construir relaciones sólidas con organizaciones que comparten el compromiso de impulsar el desarrollo del sector. Con la firma de este convenio, Cemex y la CMIC reafirman su apuesta por trabajar de manera conjunta para fortalecer a la industria de la construcción en México, promoviendo iniciativas que impulsen su competitividad, innovación y desarrollo en los años por venir.