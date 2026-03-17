Profeco orienta a consumidores que deseen cancelar su suscripción a plataformas digitales

Profeco: La contratación de servicios digitales debe ser clara

La sección “Entorno Digital” de la Revista del Consumidor ha publicado en su reciente artículo que de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor los procesos de cancelación a plataformas digitales deben ser sencillos y transparentes.

Algunos servicios como de entretenimiento, aplicaciones entre otros servicios crean procesos difíciles para los usuarios que desean prescindir de alguna suscripción.

Entre algunas problemáticas encontradas en los contratos se encuentran los cobros automáticos, renovaciones silenciosas o condiciones de cancelación poco claras; la Profeco ha señalado que los cobros automáticos pueden realizarse si y sólo si tienen el consentimiento informado de los consumidores.

Asimismo, las renovaciones automáticas de los servicios y membresías deben notificarse al menos 5 días naturales antes del cobro, para permitir a los usuarios cancelar la membresía si así lo desearán.

Además, la cancelación de una suscripción, servicio o membresía debe ser sencilla y directa, sin trámites innecesarios, obstáculos técnicos o procesos desproporcionados.

También, la Profeco recordó a los ciudadanos hacer un análisis financiero del uso de los servicio digitales adquiridos, así como verificar que la plataforma donde se adquieran los servicios digitales sean oficiales.

En caso de detectar cobros no autorizados, renovaciones sin aviso o dificultades para cancelar, la Profeco ofrece sus canales de contacto para orientar o recibir las quejas de las y los consumidores: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial, o los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.