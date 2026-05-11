Líneas de pobreza en México aumentaron en abril más que la inflación, reporta Inegi

La inflación general anual se ubicó en 4.4 por ciento durante abril de 2026. (Archivo)

costo de canastas básicas — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), presentó este lunes el reporte sobre el costo de las canastas básicas en México correspondiente a abril, donde destaca que ésta a la par de las líneas de pobreza en los sectores rural y urbano sigue aumentando por encima de la inflación general.

El órgano autónomo presentó su reporte en el que actualiza las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (lpei) correspondientes al citado mes y en el que exhibe los cambios porcentuales referentes a la canasta alimentaria con aumentos del 1.3 % en el ámbito rural y 1.1 % en el sector urbano.

El estudio del Inegi destaca que alimentos como jitomate, chile y papa fueron los de mayor incidencia en la variación en el ámbito rural y en el urbano; el jitomate y el chile presentaron mayor incidencia en el rural y la papa, en el urbano.

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En lo que respecta al comportamiento anual de las lpei, el Instituto de Estadística resaltó que el cambio porcentual fue de 8.3 % tanto en el ámbito rural como en el urbano y en ambos casos, el incremento superó la inflación general anual de 4.4 %, al ubicarse 3.9 puntos porcentuales por encima en ambos ámbitos.

Al hacer un comparativo sobre el crecimiento de la variación anual de las lpei en abril pasado con respecto al registro de abril del 2025 —cuando la variación anual fue de 3.0 % en el ámbito rural y de 4.4 % en el urbano—, se observó un incremento de 5.3 y 3.9 puntos porcentuales, respectivamente.

El reporte refiere que el jitomate, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta básica. En el caso del jitomate, la incidencia fue mayor en el ámbito rural y el de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fue mayor en el urbano. En tanto, en tercer lugar el alimento con mayor incidencia fue el chile en las zonas rurales, mientras que en las áreas urbanas fue la papa la de mayor incidente en su costo.

La Crónica de Hoy 2026