Profeco exhibe gasolineras caras: solo 3 de cada 10 venden diésel en menos de 27 pesos

Procuraduría Federal del Consumidor La Profeco informó que apenas el 31.2 por ciento de las gasolineras del país venden el litro de diésel en máximo 27 pesos

El precio del diésel sigue lejos de estabilizarse en gran parte del país. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que solo tres de cada diez gasolineras venden el combustible en un precio igual o menor a 27 pesos por litro, como parte del acuerdo impulsado por el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, detalló que el monitoreo realizado por la dependencia encontró que el 31.2 por ciento de las estaciones cumple con ese rango de precio.

Sin embargo, el reporte también mostró que el 58.5 por ciento de las gasolineras comercializa el litro de diésel por arriba de los 27.50 pesos, mientras que otro 10.3 por ciento lo vende entre 27.01 y 27.50 pesos.

El promedio nacional del diésel, al corte del 10 de mayo, se ubicó en 27.73 pesos por litro.

Las gasolineras más caras y las más baratas

De acuerdo con el monitoreo “Quién es Quién en los Combustibles”, la estación con el precio más bajo fue Gasolineras Rey Nayar, de Pemex, en Tepic, Nayarit, donde el litro se ofreció en 26.99 pesos.

En contraste, el precio más alto se detectó en la estación Capricornio de la marca BP, en Puebla, donde el litro alcanzó los 29.99 pesos.

Iván Escalante también informó que entre el 13 de abril y el 10 de mayo la Profeco realizó 382 visitas de verificación en estaciones de servicio de todo el país.

Como parte de estas inspecciones, la dependencia colocó 46 lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, mensaje utilizado para señalar establecimientos con costos considerados excesivos.

Remesas y canasta básica

Durante la misma presentación, Profeco dio a conocer que Finabien se mantiene como la mejor opción para enviar remesas en modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

En envíos en efectivo, la empresa Pangea Money Transfer fue la que entregó más dinero a los beneficiarios, con 7 mil 108 pesos, mientras que Worldremit registró la cantidad más baja, con 6 mil 689.62 pesos.

La dependencia también presentó el monitoreo semanal de precios de los productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), además de revisar el comportamiento del jitomate saladet y el tomate verde.

Profeco propone alternativa al jitomate

Ante las variaciones en el precio del jitomate, Profeco señaló que mantiene mesas de trabajo para tratar de estabilizar el costo del producto.

Además, presentó como alternativa el “Platillo Sabio” de mole de olla verde, preparado con tomate verde en lugar de jitomate, como una opción más económica y nutritiva para las familias.

La receta, explicó la dependencia, ya puede consultarse en el canal oficial de YouTube de Profeco.