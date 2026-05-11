¿Cómo van los indicadores económicos de México?

Indicadores económicos en México

La economía presenta una variabilidad mixta a inicios de mayo de 2026. Por un lado la inflación se modero y el peso mantuvo su estabilidad frente al dólar, aunque el crecimiento económico mantiene una postura débil. De acuerdo con los datos recientes del Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la inflación anual se ubicó en 4.45% durante abril, un poco por arriba de la meta establecida de 3%.

Pese a que el Banco de México redujo la tasa de interés a 6.50% para estimular la economía, el peso mexicano sigue fortaleciéndose cotizando en el mercado a 17.20 unidades por dólar en mercados internacionales.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída del 0.8% el primer trimestre del año, lo que refleja una desaceleración en el consumo e inversión.

Analistas consideran que los próximos meses serán clave para determinar si México logrará recuperar dinamismo económico o de ser el caso enfrentar un período de bajo bajo crecimiento sostenido.