Trabajadores de Telecom se quejan por condiciones al convertirse en Finabien

Trabajadores de la Financiera para el Bienestar denuncian un deterioro constante en sus condiciones laborales desde la transformación de Telecomm en Finabien.

La institución cuenta actualmente con más de 3 mil 49 sucursales distribuidas en todo México, donde millones de personas acuden cada mes para cobrar apoyos sociales, realizar transferencias y recibir remesas provenientes principalmente de Estados Unidos.

No obstante, empleados de la institución aseguran que el bienestar prometido por el actual modelo gubernamental no ha llegado a quienes operan diariamente las sucursales y servicios financieros.

Banco del Bienestar: Banco del Bienestar (Cuartoscuro)

De acuerdo con testimonios de trabajadores, desde el cambio de Telecomm a Financiera para el Bienestar en 2022, se han presentado incumplimientos en el pago de prestaciones laborales, retrasos salariales y falta de mejoras en las condiciones de trabajo.

También denunciaron presuntos actos de hostigamiento, intimidación y represalias contra empleados que presentan quejas o denuncian malos tratos dentro de la institución.

Ante esta situación, en distintas entidades del país se han realizado protestas y movilizaciones para exigir la destitución de algunos gerentes estatales y demandar mejores condiciones laborales.

Trabajadores consideran que el plan de austeridad implementado dentro de la institución ha impactado directamente en sus condiciones laborales, además de que proveedores de servicios vinculados a la institución aseguran haber sido excluidos de procesos de licitación y contratación para dar preferencia a empresas y grupos afines a la directiva de la institución.