Plan México conecta Pymes mexicanas con cadenas globales del sector automotriz

Demo Day del Programa de Desarrollo de Proveedores Plan México-IFC-INA

La Industria Nacional de Autopartes (INA), en coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) de Grupo Banco Mundial, participaron en el Demo Day del Programa de Desarrollo de Proveedores Plan México-IFC-INA.

El encuentro presentó los avances de las empresas participantes que en colaboración con la Secretaría de Economía (SE) bucarán fortalecer la proveeduría nacional del sector automotriz.

EL programa también cuenta con el respaldo de la banca de desarrollo del Gobierno de México, NAFIN-BANCOMEXT, donde el l subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales subrayó que “la industria de autopartes es uno de los sectores con mayor contenido nacional en la manufactura mexicana, resultado de años de integración productiva regional”.

A su vez el Presidente Ejecutivo de la INA, Francisco González Díaz mencionó que “Somos el cuarto productor y exportador mundial de autopartes, así como el principal proveedor de Estados Unidos, con un ecosistema industrial que genera cientos de miles de empleos y participa de forma decisiva en el comercio regional”.

Por otro lado la Directora Regional para México, Centroamérica y República Dominicana del IFC de Grupo Banco Mundial, Sanaa Abouzaid, destacó que “este programa convierte el potencial de las pymes mexicanas en oportunidades reales de negocio. Al cerrar brechas técnicas, operativas y comerciales, ayudamos a que más empresas locales se integren a cadenas de valor globales, generen empleo de calidad e incentiven una industria automotriz más competitiva contribuyendo a las directrices del Plan México. Hacia la segunda mitad del 2026, el IFC buscará integrar 50 pymes adicionales, beneficiando a más de 100 empresas mexicanas.”

El programa capacito a 55 empresas y 20 compañías, brindando orientación y certificaciones internacionales, con ello el Plan México estima incrementar el contenido nacional en un 15%; reafirmando que México puede consolidarse como uno de los centros principales de producción automotriz del mundo.