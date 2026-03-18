Profeco: Fallas en camionetas Bronco de Ford Motor Company

Bronco Sport 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha difundido diversos llamados a usuarios para llevar a cabo una revisión de su los vehículos Bronco Sport años 2021 a 2024.

Los vehículos afectados contabilizan 7 mil 679 unidades. Entre las fallas se encuentran:

El inyector de combustible

La puerta trasera izquierda

Falta de actualización del Módulo de Control de Tren Automotriz (PCM)

Rótula superior delantera izquierda o derecha

El inyector de combustible de alta presión pueda fisurase, lo que provocaría un evento térmico en la parte superior del motor.

El modelo Bronco (2024 a 2025) tiene una falla en la parte trasera del lado izquierdo, la falla origina que la puerta pueda abrirse desde el interior cuando el seguro para menores esta activo, falla que no permite el correcto ajuste de los pasajeros en la segunda fila.

Algunos vehículos no cuentan con la nueva actualización del software Módulo de Control de Tren Automotriz (PCM), actualización que permite detectar fugas en los inyectores de combustible.

La tuerca de articulación que asegura el brazo de control superior delantero pudo no ser ajustada o instalada según la especificación, lo que provocaría la una pérdida en el control de la dirección.

Ford Motor Company anunció que las revisiones, actualizaciones y sustituciones necesarias se realizarán sin costo para las personas y sin fecha limite para la atención a los usuarios, y notificó que el equipo conectará y notificará vía correo electrónico y postal a las y los propietarios de dichos vehículos desde su página oficial. Asimismo, pone a disposición de los usuarios su medios de contacto :

Teléfono: 800 7138 466

Correo electrónico: atnclien@ford.com

Sitio oficial: https://www.ford.mx/

Por otro lado, Profeco anunció que vigilará el cumplimiento de los llamados, y ante cualquier anomalía los usuarios pueden contactarlos a través de sus medios oficiales.