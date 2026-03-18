Swisscham y Cámara de diputados impulsan a mujeres a alcanzar posiciones directivas

"Programa de Mentorías Mujeres Líderes"

La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) inauguró este miércoles la sexta edición del “Programa de Mentorías Mujeres Líderes” en la Cámara de Diputados, con la finalidad de promover liderazgos femeninos en el mundo laboral y posicionar a la colaboración público-privada como eje rector para el cierre de brechas de género.

El presidente de SwissCham México, Francisco Martínez, explicó el programa de “Igualdad de Género”, es reconocido como una buena práctica que impulsan las Naciones Unidas como su 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, la cual tiene relevancia en el marco del Décimo Aniversario de la Cámara Suiza.

Martínez resaltó la repercusión de las empresas suizas como referentes promotoras de espacios inclusivos en el mundo laboral al mencionar que el 82 por ciento de sus empresas afiliadas cuentan con mujeres en posiciones directivas. Mientras que el 42 por ciento de ellas, al menos el 40 por ciento del liderazgo está representado por mujeres.

“En la Cámara Suiza, creemos firmemente que invertir en el desarrollo de liderazgos femeninos no es una cuota, es una estrategia de sostenibilidad empresarial. Las empresas que integran la sostenibilidad y la equidad en su estrategia de negocio, son las que realmente generan valor económico y social al país”, declaró el presidente de SwissCham México.

Por otro lado, en esta sexta edición del programa logró reunir a 35 empresas suizas que integraron a 50 mentoras y mentores de nivel directivo para guiar a 50 aprendices con interés en adquirir liderazgo, pues en ediciones pasadas brindaron acompañamiento a más de 250 mujeres.

El evento contó con el panel “Talento e Igualdad: El rol de los sectores público y privado en la aceleración del liderazgo”, el cual fue moderado por Elena Sampietro, especialista en Empoderamiento Económico de ONU Mujeres México.

El Décimo Aniversario de la Cámara Suizo-Mexicana es impulsado por las empresas suizas: ABB, Curaden, Sandoz, Adecco, Nestlé, Roche Diagnostics, Schindler, Bühler, Clariant, Holcim, JTI, MSC, SICPA, Dormakaba, Eq Corporate, Lindt, Ricola, Sika y Swissmex.

La Crónica de Hoy 2026