Banco Azteca reafirma solidez y liderazgo en inclusión financiera

En el marco de la 89ª Convención Bancaria, Banco Azteca se presenta como una institución clave para la estabilidad del sistema financiero mexicano. Su modelo de negocio combina disciplina financiera, innovación estratégica y un compromiso sostenido con más de 22 millones de clientes, una cifra, que representa a más de la mitad de las personas activas en el sistema financiero nacional, y que reafirma el papel estructural de la institución en la bancarización del país.

Bajo el lema de una banca fortalecida ante entornos globales complejos, Banco Azteca participa en este encuentro para dialogar sobre los ejes que marcarán el futuro económico de México: sostenibilidad, inteligencia artificial y crecimiento inclusivo. La institución lo hace desde un modelo probado a lo largo de diversos ciclos económicos, y con presencia en 813 municipios, incluidos 177 en los que es la única banca privada.

Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, señaló: “La inclusión financiera es el corazón de nuestro propósito y la razón por la que estamos presentes en cientos de municipios, muchos de ellos donde somos el único banco privado. A lo largo de nuestros 23 años, sin duda que hemos ayudado a que más de 36 millones de mexicanos se integren al sistema financiero, lo que reafirma nuestro compromiso en ser el banco que abre oportunidades y acompaña a quienes tradicionalmente habían quedado fuera del sistema. Este liderazgo en inclusión nos exige operar con disciplina, cercanía y visión de largo plazo para construir un México más próspero y más bancarizado para todos.”

Para Banco Azteca, la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer la relación con el usuario y su experiencia. La transformación digital ha sido orgánica y contundente: en 2025 el banco procesó cerca de mil millones de transacciones, de las cuales 60% se realizaron por canales digitales, impulsadas por una aplicación móvil que se encuentra entre las mejor evaluadas del sistema financiero nacional.

Tonatiuh Rodríguez Gómez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, destacó la evolución del modelo: “la innovación, para nosotros, es un habilitador de solidez. Integrar el ahorro con el crédito nos permitió demostrar que en el sector popular si hay capacidad de generar patrimonio. Hoy captamos más de lo que prestamos, lo que confirma la sostenibilidad de nuestro modelo. Y esa combinación de presencia física y capacidades digitales es lo que nos permite operar con disciplina disciplina financiera que protege a los clientes y al sistema a largo plazo.”

Banco Azteca aprovecha este encuentro anual con el sector y los reguladores para proyectar su evolución hacia 2026. Con el lanzamiento de instrumentos como el fondo Azteca 1, que busca democratizar la inversión ofreciendo alternativas accesibles, transparentes y respaldadas por una operación sólida, la apuesta es clara: ampliar el menú de soluciones para que más personas puedan pasar del simple ahorro a la inversión.

Con estos fundamentos, Banco Azteca participa en la Convención Bancaria como una institución sólida, con un modelo financiero probado, que innova con responsabilidad y opera con un enfoque a largo plazo orientado a la confianza y la estabilidad del sistema financiero mexicano.