El barril Texas rebasa los 100 dólares, pese a los intentos de Trump de frenar los precios

Guerra en Medio Oriente Un corredor de la Bolsa de Nueva York sigue con preocupación la escalada del precio del barril Texas (SARAH YENESEL/EFE)

El petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó este jueves hasta los 100 dólares el barril pese a las propuestas de la Administración de Donald Trump para contener la escalada del precio del crudo, que el propio presidente estadounidense provocó declarando la guerra a Irán el 28 de febrero.

Cerca de las 12:00 hora local , los contratos de futuro para el mes de abril subieron hasta 101.08 dólares el barril, 4.76 dólares más respecto al cierre anterior.

Sube la gasolina

El anuncio meterá aún más presión al precio del galón de gasolina en Estados Unidos, que este jueves alcanzó los 3.88 dólares por galón (3.85 litros), el nivel más alto desde 2022, en medio de la guerra en Oriente Medio, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Con el barril subiendo a menos de ocho meses de las elecciones intermedias y sin perspectiva de que que se vaya a normalizar el paso por el estrecho de Ormuz, los republicanos necesitan desesperadamente volver el precio del combustible a la normalidad, no sólo la gasolina, sino el diesel, que ya rebasó los 5 dólares y es vital para el transporte, por lo que la escalada acabará trasladándose a los precios de bienes de consumo y a la inflación.

Medidas de choque

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, afirmó este jueves que estudia medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas, para contener la escalada de los precios del petróleo y otras materias primas.

En concreto, el Gobierno estadounidense está considerando “retirar las sanciones al petróleo iraní” que ya se encuentra en tránsito marítimo -una cifra que estima en unos 140 millones de barriles- para inyectar oferta de forma inmediata al mercado global.

El anuncio de Bessent se produce justo un día después de que Trump suspendiera temporalmente la ley de transporte marítimo, conocida con la Ley Jones.

La Ley de la Marina Mercante de 1920, pausada durante 60 días por el mandatario, exige que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos, propiedad y tripulados por estadounidenses.