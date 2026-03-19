Financiera para el Bienestar supera metas en el reenvió de remesas

Finabien CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2026.- María del Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que explicó los beneficios que los connacionales tienen al enviar remesas a través de FINABIEN. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La maestra Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), anunció en la Mañanera del Pueblo que la institución sigue colocándose como la mejor alternativa para el envío de remesas, superado su meta inicial de 100 mil tarjetas.

La maestra señaló la operación de 132 mil 827 tarjetas, las cuales tuvieron un importante crecimiento en y demanda nacional y en ciudades estadounidenses como California, Los Ángeles y alrededores.

“En julio, se bajó todavía más la comisión: de 3.99 a solo 2.99 dólares por enviar desde 100 hasta 2 mil 500 dólares”, expresó Rocío además añadió que “Si mandan por vía tarjeta, no se retiene el impuesto del 1 por ciento que se está cobrando allá en Estados Unidos cuando se manda de efectivo a efectivo” añadiendo que van 24 semanas consecutivas donde la Profeco sitúa a Finabien como primer lugar en tipo de cambio y baja comisión en materia de remesas.

También se señalaron algunos beneficios de usar la tarjeta como el pago de aportaciones desde Estados Unidos, aportaciones al Infonavit, seguro de repatriación, recibir nómina y cuenta bancaria en E.U.A.

También la maestra recalco que desde Estados Unidos se puede solicitar la tarjeta directamente por correo en cualquiera de estas tres ligas:

Página de Finabien: www.gob.mx/finabien

Liga: tarjetafinabien.com/us/

Mi Consulado; www.miconsulado.sre.gob.mx

donde se requerirá identificación oficial, número de celular, correo electrónico y comprobante de domicilio en Estados Unidos.

A su vez mencionó que "el 85 por ciento de esas 132 mil tarjetas se han pedido por correo" además se hace un recordatorio a los usuarios que Financiera para el Bienestar cuenta con aplicación.