Profeco presenta mejores opciones para comprar y consumir Camarón y Pulpo

Precios de camarón y pulpo en temporada de cuaresma

Durante la temporada de Cuaresma, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta un monitoreo de los precios mínimos y máximos de dos de los productos más consumidos, camarón y pulpo.

Este monitoreo se basa en los precios de los mercados durante los días del 9 al 13 de marzo y son presentados en su publicación Quién es Quién es los Precios.

Pulpo

Es una proteína magra que además de ser deliciosa es una opción baja en grasas y en calorías, rico en vitaminas B3 y B12, con un contenido importante de potasio, yodo, selenio, calcio, sodio y fósforo.

En esta ocasión se presentan los precios del pulpo entero congelado.

Tres de los precios más bajos fueron encontrados en, Pescadería Gambero, en Mérida, Yucatán, a $180.00 el kilo, seguido del Mercado Lucas de Gálvez, también en Mérida, a $200.00 el kilo, y del Mercado del Mar Zapopan y la Central de Abasto, ambos ubicados en Guadalajara, Jalisco, a $220.00 el kilo.

Por el contrario, el precio máximo se encontró en el establecimiento El Marlín Plus Pescadería y Mariscos, en Zacatecas, Zacatecas, a $430.00 el kilo.

El resultado de este monitorio registró que el precio promedio de este alimento es de $328.21 por kilo.

Camarón

Este popular alimento es uno de los más consumidos durante esta temporada por sus características en platillos frescos y llenos de sabor, normalmente se consume fresco o seco. Es bajo en calorías y grasas, y destaca por su alto aporte de proteínas de alto valor biológico.

Es rico en minerales como selenio, hierro, zinc y fósforo, además de vitaminas B12 y D, ideales para el sistema inmunológico, la salud cardiovascular y cerebral.

Camarón mediano sin cabeza

Para este producto el precio más bajo se registró en las pescaderías Los Ángeles y La Ballenita, en $160.00 el kilo, en pescaderías Hermanos Luna, Mary sucursal Zapopan y Guasaveña, a $180.00 el kilo y en la pescadería El Rey del Mar, en $182.00 el kilo, todas ubicadas en Guadalajara, Jalisco.

En contraste, el precio más alto, de $409.00 por kilo, se registró en La Comer de Tlalnepantla, Huixquilucan y Naucalpan, en el Estado de México, así como en las tiendas de la misma cadena en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El precio promedio fue de $272.06 el kilo.

Camarón coctelero congelado

En lo que refiere a esta variedad de camarón el precio menor, de $139.00 el kilo, se localizó en las tiendas Chedraui de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Los precios más elevados fueron hallados en el Mercado Emilio Sanchez Piedras y Pescadería La Jaiba, en Tlaxcala, Tlaxcala, a $300.00 el kilo.

El precio promedio para esta variedad fue de $199.03 el kilo.

La Profeco invita a la población consumidora a consultar el Quién es Quién en los Precios, en donde podrán comprar precios de estos y otros productos.

Además presentan opciones de preparación, en el sitio de Platillo Sabio. Incluyen recetas para elaborar deliciosos platillos como tostadas de camarón a la vinagreta, pozole rojo de camarón, rollos de pescado con relleno de camarón, espagueti con almejas y camarón, o chiles rellenos de quelite con camarón. https://www.gob.mx/profeco/documentos/platillo-sabiocuaresma?state=published .