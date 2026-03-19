Sheinbaum inaugura la 89 Convención Bancaria en Cancún; “Nos hace falta crecer económicamente” indicó

Sheinbaum inaugura la 89 Convención Bancaria (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este jueves la 89 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Cancún, esto tras una reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Al evento, la mandataria mexicana acudió acompañada de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora y el presidente de la ABM, Emilio Romano.

Sheinbaum en su discurso se refirió al petróleo, asegurando que, pese al aumento internacional, el peso mexicano se mantiene fuerte, la inflación está controlada y que el país ha logrado contener el impacto internacional sobre los combustibles mediante un esquema de compensación y un acuerdo para mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.

Asimismo, hizo hincapié al incremento del 13% al salario mínimo general en 2026, que lo llevó a establecerse en 315.04 pesos diarios y como resultado México cuenta con un “mercado sólido”.

Otro tema que comentó en la inauguración fue la “estabilidad política”, confirmando que el país mantiene un deba amplio con diferencias pero con la libertad que garantiza la democracia en México.

Igualmente, destacó la disminución de los índices de inseguridad, precisando que entre 2024 y 2026 los homicidios dolosos se han reducido 44%, así como los índices delictivos van a la baja.

La Jefa de Ejecutivo Federal también reconoció que la economía del país le hace falta impulsar el crecimiento, por lo que pidió a la banca que aumente el crédito, especialmente para la pequeñas y medianas empresas (PYMES).

“Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo”, manifestó e instó a la banca “que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado mucho, pero necesitamos que le dé todavía más”.

En 2025, México registró una tasa de crecimiento de apenas el 0.8%, y para este año los analistas esperan un 1.5%.

No obstante, Sheinbaum se mostró optimista al subrayar que, en seis años, la pobreza se redujo en 13.5 millones de personas, lo que calificó como la mayor disminución en la historia y en América Latina.

Al plantear cómo crecer desde el gobierno, la presidenta explicó que su administración envió al Congreso una ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica con bienestar, con esquemas de inversión pública y mixta.

En cuanto a la energía, expuso que la meta de sumar 30,000 megavatios (MW) de generación eléctrica hacia 2030, elevar la participación de renovables a 48% y operar proyectos bajo un esquema de 54% público y 46% privado, modelo que “despertó el interés de 300 proyectos”.

Claudia Sheinbaum puntualizó que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene una ruta de largo plazo, con una reducción de 13% en su deuda entre 2024 y 2025, una producción de alrededor de 1.8 millones de barriles diarios y un procesamiento cercano a 1.3 millones de barriles en el sistema nacional de refinación.

También mencionó la meta de reducir la dependencia externa de gas natural de 75% a 50%.

Al finalizar, la mandataria mexicana resaltó que el miércoles iniciaron las negociaciones del T-MEC, hecho que consideró como una “gran noticia”, aunque admitió que el contexto ya no es el de hace dos años.

“Ayer iniciaron las negociaciones del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Esto creo que es una gran noticia para todas y para todos. Ciertamente no son las condiciones que teníamos hace dos años, pero como dije, somos positivos y creo que hay que ser positivos y si trabajamos juntos siempre vamos a salir adelante”, finalizó.