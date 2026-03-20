Bancos mexicanos y autoridades buscan hacer realidad la digitalización de la economía

89 Convención Bancaria

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, anunció que los bancos propondrán eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras del país, con el horizonte de que haya una reducción de igual magnitud en las tasas de descuento de estas unidades, en beneficio de los clientes.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Romano anunció que el gremio solicitará “el compromiso del sector gasolinero para que adopte el CoDi como medio de pago inmediato”, y que el trabajo conjunto con el Gobierno haga que la medida que involucra este sistema de pagos digital “se traduzca en un incremento sustancial” de su uso en estos establecimientos.

El representante del gremio refirió el anuncio hecho por la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez, minutos antes en el mismo evento sobre someter a consideración las reglas, sujetas ya a consideración, a fin de permitir simplificar los pagos digitales, con un nuevo impulso para CoDi y DIMO “y hacerlos más eficientes y accesibles a millones de mexicanos”.

“Una vez que dispongamos de este nuevo marco, continuaremos con la estrategia que hemos trazado con el gobierno para ampliar la digitalización en sectores clave, como gasolineras, transporte público, carreteras, programas sociales, así como los pagos y cobros en los tres niveles de gobierno”.

El presidente de la ABM hizo mención especial a los logros de la banca para dispersar los créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MicroPymes) a partir de una base de más de 11 millones de cuentas abiertas de manera digital, sin requerir un registro final de contribuyentes.

“En las próximas semanas”, anunció Romano, “también esperamos de Banco de México la emisión de una regulación que incrementará los montos máximos que pueden operarse en estas cuentas simplificadas”, en línea con el objetivo de dar “un impulso adicional a la banca digital para micro y pequeñas empresas”.

Adelantan meta de financiar a Pymes

En línea con el compromiso con el Plan México que impulsa la administración de la presidenta Sheinbaum, el ejecutivo refirió que a un año de establecer el compromiso de elevar el financiamiento a la MicroPyme de un 24% a 30% de la bolsa destinada para este fin para el 2030, hoy la banca cubre el 27% de este avance, con 17 mil créditos nuevos por un importe de 26,000 millones de pesos (mdp).

“Nuestro compromiso aquí con usted, señora presidenta, es redoblar el esfuerzo para superar la meta del 30 por ciento en el menor plazo posible”.

Romano refirió que por décadas, México ha crecido por debajo de su potencial en gran medida por la baja productividad de la economía. Sin embargo, afirmó que “es un hecho” que cuando el Gobierno y la banca “trabajamos juntos los resultados se multiplican”.

El crédito bancario ha crecido 3.6 veces más que la economía en los últimos tres años. Al cierre del año pasado, cuando el PIB ubicó en 0.8%, el crédito de la banca hacia las familias y empresas avanzó a un ritmo de casi 10 veces, en 7.9%.

En los últimos tres años la banca colocó 15 millones de créditos adicionales por un monto de 1.9 billones de pesos, lo que antes se extendía a un plazo de 8 años.

“Creemos firmemente que avanzar en la bancarización y la digitalización genera un círculo virtuoso que fortalece la formalidad, impulsa la productividad y acelera el crecimiento del país”, afirmó.

La Crónica de Hoy 2026