¿Aún es buena idea invertir en Cetes?

Cetes

Ante el conflicto de Oriente Medio, el Banco de México (Banxico) ha iniciado su politica monetaria de marzo tomando la decisión de mantener las tasas de interés en un 7.00 por ciento ante la complejidad económica y la incertidumbre global.

Esto sumado al reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha revelado que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registro un aumento del 4.63% anual casi simultaneamente el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) indicador que anticipa la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido una disminución del 0.9 por ciento a tasa mensual, ambos indicadores son fundamentales para medir la inflación y estimular el crecimiento.

Por otro lado, el Banco Nacional de México (Banamex) ha pronunciado que la lectura de inflación esta por encima de las espectativas, por lo que ha recomendado al Banco de México (Banxico) mantener una pausa prudente en la decisión, además ha estimado tres recortes a la tasa de interés de referencia este año con riesgo a la alza.

Bajo este contexto la bolsa mexicana ha tenido desde principio de año puntos de inflexión que han incrementado su volatilidad en las acciones, donde si las tasa de interés no bajan los instrumentos de renta fija como los Cetes, siguen siendo rentables ante el contexto geopolítico aunque con riesgos de repunte.