Pescado blanco un opción para cuaresma

Pescado blanco

Durante la cuaresma el consumo de pescados y mariscos aumenta, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha analizado el precio del pescado mas consumido: El pescado blanco.

El pescado blanco además de ser rico contiene un alto valor nutricional donde su bajo contenido calórico, y su alto porcentaje de proteínas, fósforo, selenio y vitamina B12; fortalecen los huesos y mejoran la salud cardiovascular.

Los precios fueron evaluados durante el período del 17 al 20 de marzo, donde el pescado blanco obtuvo un precio promedio nacional de 161.69 pesos por kilo.

Los precios nacionales más bajos se localizaron en:

Tienda Ley de Saltillo, Coahuila con 114.90 pesos el kilo

S-Mart en Ciudad Juárez, Chihuahua con 114.99 pesos el kilo

Cepesmar en León, Guanajuato con 120.00 pesos el kilo.

Por otro lado los precios máximos se encontraron en:

Mercado Público Morelos en Toluca, Estado de México con 280.00 pesos el kilo

Mercado Público Hidalgo en Oaxaca, Oaxaca con 260.00 pesos el kilo

Central de Abasto en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México con 210.00 pesos el kilo

Otro beneficio de su consumo es que este pescado no tiene espinas, y es preparado generalmente en adobo frito o empanadas. Donde otro variedad muy conocida de preparación es la tradicional “pan de cazón” de Campeche.

Por otro lado, la Profeco recuerda a los consumidores que los recetarios pueden encontrarse en su página oficial de Youtube.