Agregados Cemex: la pieza clave en la calidad del concreto

Agregados Cemex

Desde hace 120 años Cemex ha sabido utilizar sus herramientas para desarrollar los mejores productos que ayudan a construir el mayor número de edificaciones en todo el país. Una de esas herramientas son los agregados que usan para obtener un concreto de alta calidad.

Una correcta selección y proporción de productos determina el resultado final, por eso Cemex ofrece una amplia gama de materiales diseñados para cumplir con especificaciones técnicas precisas y capaces de adaptarse a distintas aplicaciones durante la construcción.

Los agregados son materiales geológicos que constituyen la materia prima del concreto y el mortero, y al combinarse con un medio adhesivo, permiten su formación.

Su transformación incluye procesos de trituración y clasificación por tamaño, lo que asegura uniformidad y desempeño, según el uso previsto.

Como si de crear un platillo se tratará, Cemex utiliza ingredientes de calidad y una gran receta para obtener un resultado superior en el concreto.

La combinación adecuada de los agregados permite mejorar la manipulación de la mezcla, reducir el consumo de cemento y agua sin minimizar su resistencia, lo que optimiza los recursos e incide en la durabilidad y eficiencia de las estructuras.

Las arenas y las gravas se emplean de manera conjunta en mezclas para concreto utilizadas en elementos estructurales, pavimentos, asfaltos y prefabricados, entre ellos los blocks.

Por otro lado, las bases y subbases hidráulicas funcionan como capas inferiores en pavimentos y asfaltos, donde la adecuada distribución de cargas resulta crítica para la estabilidad de la obra.

Cemex cuenta con plantas de agregados que realizan procesos controlados bajo normas mexicanas para garantizar su calidad y suministro lo que brinda confianza a los consumidores y usuarios finales de las obras.

La compañía reafirma una idea fundamental: “El desempeño del concreto no depende de un solo elemento, sino del equilibrio entre todos sus componentes” y en ese equilibrio, los agregados de Cemex hacen la diferencia.