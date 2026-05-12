Club América la primera franquicia que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Ollamani

Club América a través de Grupo Ollamani (AGUILASCPO) se ha convertido en la primer franquicia deportiva mexicana en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuyas inversiones han financiado la renovación del Estadio Azteca.

Grupo Ollamani (AGUILASCPO) es una empresa de entretenimiento y deporte de Grupo Televisa, agrupa al Club América , Estadio Azteca (Banorte), Editorial Televisa, Intermex y PlayCity.

Es así como el mercado de valores juega un papel clave en el financiamiento de la inversión pública, el Director General Adjunto de Emisoras, José Manuel Allende, señaló al respecto que “Una primera etapa de impulso viene de la inversión pública en infraestructura, que ya estamos viendo reflejada en mejoras al aeropuerto, vías de comunicación y sistemas de transporte”; donde múltiples empresas de estos sectores están listadas en la bolsa de valores.

Además, el director señaló que hay una nueva estrategia denominada “De cero a bolsa”, donde las empresas podrán capacitarse en tema de mercado de valores. Además señaló que las inversiones ligadas al entretenimiento son rentables, por ejemplo las acciones de Club América iniciaron en 10 y 11 pesos y cotizan por encina de los 70 pesos.