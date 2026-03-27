Celaya se convierte en símbolo de innovación con la nueva planta de PepsiCo

. PepsiCo generará empleos especializados y fortalecerá la cadena productiva del campo mexicano.

“Hoy estamos inaugurando una de las plantas más innovadoras, más sustentables, más inclusivas y más responsables de México y del mundo. En Guanajuato nos sentimos profundamente orgullosos porque refrendan la confianza en Celaya y en nuestro estado”, expresó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la inauguración de la nueva planta de PepsiCo en Celaya, un proyecto estratégico que consolida a Guanajuato como polo de desarrollo industrial.

La planta, que forma parte de un plan de inversión de 2 mil millones de dólares de PepsiCo en México, representa una inversión de 467 millones de dólares y es la primera que la compañía construye desde cero en más de 20 años en el país. Generará 210 empleos directos y más de 800 indirectos, con proyección de crecimiento en los próximos años, y está equipada con tecnología de punta en automatización, robótica e inteligencia artificial, además de procesos diseñados para reducir su huella hídrica y energética.

La Gobernadora subrayó que Guanajuato concentra el 24% de esta inversión nacional, reflejo de las condiciones favorables para el crecimiento económico: “Esto se traduce en empleos bien remunerados, en desarrollo para nuestras comunidades y en familias que pueden salir adelante”. También celebró el enfoque inclusivo de la empresa, que integra mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad en su fuerza laboral.

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Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno de México, destacó que esta inversión responde a la visión de un crecimiento con valor agregado, mientras que José Medina Mora Icaza, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, enfatizó que “las empresas no son edificios, son las personas”, reconociendo el papel del talento mexicano.

Athina Kanioura, Presidenta y CEO de PepsiCo Latinoamérica, señaló que esta planta marca una nueva etapa para la compañía en la región y reafirmó que México es pieza clave en la estrategia global: “El talento mexicano es una de nuestras mayores fortalezas y una ventaja competitiva para toda América Latina”.

Finalmente, la Secretaria de Economía de Guanajuato, Cristina Villaseñor, informó que este anuncio se suma a una tendencia positiva que confirma que el estado avanza con rumbo, con 49 proyectos que representan una inversión de 3 mil 725.98 millones de dólares y más de 11 mil 600 empleos comprometidos en lo que va de la administración.

La nueva planta fortalece la vinculación con el campo mexicano, al utilizar insumos nacionales y consolidar cadenas de valor que benefician a productores y comunidades, consolidando a Guanajuato como un estado competitivo, confiable y listo para seguir creciendo.