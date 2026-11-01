¿Quieres renovar tu casa? Te decimos dónde hay más de 100 opciones de pintura con descuentos

Cambiar el aspecto de tu casa no necesariamente significa meterte en una remodelación que dure semanas o gastar una miles de pesos en decoración. A veces, una nueva capa de pintura es suficiente para darle personalidad a una habitación, iluminar una sala o convertir una pared aburrida en el centro de atención. Si tienes algún proyecto pendiente, tienes que saber que Mercado Libre relanzó su categoría de pinturas en México con más de 100 productos y promociones para poner manos a la obra.

La propuesta llega en una temporada en la que muchas personas comienzan a preparar sus hogares para las celebraciones de fin de año. Desde renovar las paredes hasta proteger las superficies de la lluvia, la plataforma ofrece alternativas para distintos presupuestos, necesidades y estilos, sin tener que recorrer varias tiendas para encontrar los materiales.

Colores para pintar la casa: estas son las tendencias que puedes probar

Elegir el color adecuado puede cambiar por completo la percepción de un espacio. Los tonos claros ayudan a crear ambientes visualmente luminosos, mientras que los verdes, los colores tierra y los neutros aportan una sensación de calidez que combina con diferentes estilos de decoración.

Para quienes prefieren algo más atrevido, incorporar tonalidades intensas en una pared o en pequeños rincones permite crear contrastes sin necesidad de transformar toda la habitación. La clave está en elegir una paleta que funcione con los muebles, la iluminación y los elementos decorativos que ya tienes.

Entre las referencias de color que destacan en México están Cielito Lindo y Xoconostle, seleccionados por Comex como sus Colores del Año. La combinación propone un contraste entre un azul claro y una tonalidad intensa con matices rosados y morados, una alternativa para quienes buscan salir de los clásicos sin perder de vista la armonía del espacio.

No hace falta seguir todas las tendencias para conseguir un buen resultado. Puedes comenzar con una sola pared, renovar un mueble o experimentar con un rincón de la casa antes de apostar por un cambio más grande.

Mercado Libre ofrece más de 100 productos para renovar tus espacios

La variedad es uno de los puntos centrales del relanzamiento. La categoría reúne más de 100 productos de más de ocho marcas reconocidas con Tienda Oficial, con opciones para pintar interiores y exteriores, además de materiales para proteger distintas superficies.

Entre las marcas disponibles se encuentran Berel, Meridian, Comex, Ultracolor, Sherwin-Williams y Grupo Sayer. Para quienes también necesitan proteger techos y otras áreas expuestas a las condiciones climáticas, la oferta incorpora impermeabilizantes de Fester e Imperquimia.

Otro detalle relevante es la disponibilidad de pinturas en presentaciones de hasta 19 litros, una alternativa para quienes planean renovar varias habitaciones o trabajar en superficies más amplias. Así, tanto los proyectos pequeños como las renovaciones de mayor tamaño pueden encontrar opciones dentro de la misma categoría.

De acuerdo con datos de la propia plataforma, el blanco es el color de pintura más solicitado por los compradores mexicanos. Aunque las tendencias cambien cada temporada, este tono conserva su popularidad por su versatilidad y porque combina con una amplia variedad de muebles y estilos.

¿Qué descuentos ofrece Mercado Libre en pinturas?

Además de ampliar su catálogo, la plataforma acompaña el relanzamiento con promociones para quienes quieren comenzar un proyecto de renovación sin elevar demasiado el presupuesto.

Los beneficios anunciados incluyen:

Hasta 20% de descuento en productos participantes.

en productos participantes. Un cupón adicional del 10% , sujeto a sus condiciones de aplicación.

, sujeto a sus condiciones de aplicación. Envío gratis , de acuerdo con las condiciones de compra.

, de acuerdo con las condiciones de compra. Opciones de meses sin intereses, según los productos y las formas de pago participantes.

Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada promoción, ya que los descuentos, los cupones y las opciones de financiamiento pueden variar según el artículo seleccionado.

También vale la pena calcular cuánta pintura necesitas antes de llenar el carrito. Considera los metros cuadrados que vas a cubrir, el número de manos recomendado por el fabricante y el estado de la superficie. Estos detalles ayudan a comparar precios de manera más precisa y a evitar compras innecesarias.

Pintar tu casa por tu cuenta: las herramientas que puedes encontrar

La tendencia de “hazlo tú mismo”, ha impulsado el interés por participar directamente en los proyectos del hogar. La idea es involucrarse en el proceso, desde elegir los colores hasta aplicar la pintura y conseguir el acabado deseado.

Las búsquedas de los usuarios dentro de Mercado Libre reflejan que el interés no se limita a comprar pintura. Entre las 100 consultas más frecuentes relacionadas con esta categoría aparecen productos como impermeabilizantes, pistolas para pintar, compresores, pintura acrílica y pintura de aceite.

Contar con las herramientas adecuadas puede facilitar el trabajo, aunque la elección depende del tipo de superficie, el material y el acabado que quieras conseguir. Para una pared interior, por ejemplo, es importante comprobar que la pintura sea apropiada para ese uso; para exteriores, conviene buscar productos diseñados para resistir las condiciones ambientales.

También recuerda preparar las superficies antes de comenzar: limpiar, reparar imperfecciones y proteger los muebles puede marcar la diferencia en el resultado final.

Con este relanzamiento, Mercado Libre amplía las alternativas para quienes quieren renovar su hogar, realizar reparaciones o comenzar un proyecto por cuenta propia. En esta ocasión, tenemos una sorpresa para ti: si eres uno de los cinco primeros en escribir un correo a amendez@cronica.com.mx explicando cómo planeas renovar tu próximo espacio podrás llevar a casa un kit con diferentes materiales para decorar espacios, incluyendo 1 resanador blanco, 1 pintura esmalte, un sellador y un summa bere.

Para encontrar otros productos de la categoría, no dudes en buscar desde su aplicación o en el apartado de herramientas de su sitio web, donde es posible consultar y comparar las opciones disponibles.