México crecerá cerca del 2% este año, estima Hacienda

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, en su conferencia de prensa este viernes (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Economía nacional — Optimista de que el dinamismo económico que mantiene México ha permitido liberar obstáculos en medio de un complejo entorno global, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo este viernes que la economía nacional crecerá cerca de un 2 por ciento este 2026, en la parte superior del rango estimado, y que se está dentro de lo programado respecto a la convergencia fiscal.

El funcionario destacó en conferencia de prensa que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se alcanzaría de mantenerse el actual dinamismo de la economía, que se expandió un 0.9% en el tercer trimestre en cifras desestacionalizadas, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados el viernes y de los que hizo eco la agencia Reuters.

Los datos del órgano autónomo, la economía moderó su ritmo de crecimiento en el periodo, pero superó las expectativas del mercado, lo que restaría presión al Banco de México para un eventual recorte de su tasa de interés.

A tasa interanual y con cifras originales, la segunda mayor economía de América Latina avanzó un 3.2%, acelerando frente al 2.1% registrado en el trimestre anterior. El dato también fue mayor al 2.5% esperado por el mercado.

El responsable de las finanzas del país dijo que al mes de septiembre, el déficit fiscal se ubicaba en 2.6 por cinto del PIB y estimaba que se alcanzaría la meta del 4.1 por ciento para este año.

Sobre la deuda de la petrolera Pemex, a la que el gobierno ha entregado durante años fondos multimillonarios para el pago de su deuda y que prevé logre la estabilidad financiera en 2027, Amador dijo que la parte más importante del manejo de los pasivos de la estatal ya ha sido concluida en el corto plazo.

La Crónica de Hoy 2026