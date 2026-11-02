Jalisco impulsa el turismo: Tapalpa tendrá final mundial de parapente y Ajijic VinArt 2026

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

Nuevamente Jalisco busca fortalecer su presencia en el mapa turístico internacional con una agenda de eventos deportivos, gastronómicos y culturales que pondrán los reflectores sobre algunos de sus destinos del interior durante noviembre de 2026.

A través del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior y con el respaldo de la Secretaría de Turismo estatal, se presentó una estrategia para atraer visitantes y generar actividad económica en distintas regiones. Entre las apuestas más importantes destacan la final de la Serie Mundial Sport de Parapente en Tapalpa y la sexta edición de VinArt Ajijic, un encuentro dedicado al vino, la gastronomía y la música.

Ambos acontecimientos buscan mostrar que la oferta turística de Jalisco va más allá de sus destinos tradicionales y que sus Pueblos Mágicos también tienen capacidad para recibir competencias y encuentros de alcance internacional.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026

Del 7 al 14 de noviembre, Tapalpa y municipios cercanos serán sede de la gran final de la Serie Mundial Sport de Parapente, una competencia que reunirá a 130 pilotos procedentes de 25 países.

El circuito, organizado por Sport Racing Series (SRS), contempla seis fechas internacionales y durante 2026 ha recorrido Colombia, Italia, Eslovenia, Francia y España, antes de llegar a Jalisco para su cierre de temporada.

Los espectadores podrán observar los despegues desde las montañas de Tapalpa y las llegadas a campo traviesa en Amacueca y Sayula. Las rutas contemplan recorridos de entre 50 y 100 kilómetros, con altitudes que pueden alcanzar entre 2 mil 500 y 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026 Foto: Cortesía

Además de la competencia, los visitantes tendrán oportunidad de conocer la gastronomía regional, probar bebidas tradicionales y disfrutar de música en vivo.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por los organizadores y autoridades turísticas, esta actividad podría generar una derrama económica cercana a los 80 millones de pesos anuales para la región, además de impulsar la llegada de visitantes durante la temporada de invierno, particularmente entre noviembre y marzo.

La apuesta por el parapente continuará en los próximos años: Tapalpa también será sede de un Pre-Panamericano en 2027 y del octavo F.A.I. Pan-Americano de Parapente en 2028, que marcará la primera ocasión en que México reciba estos campeonatos continentales.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026 Foto: Cortesía

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala

La segunda gran apuesta turística llegará a Ajijic, donde del 13 al 15 de noviembre se realizará la sexta edición de VinArt, un encuentro enogastronómico que busca reunir a productores de vino, especialistas y aficionados a la gastronomía.

La edición de este año tendrá una temática Country & Western y convertirá el recinto Nimue Marina & Residence en un espacio dedicado a las experiencias alrededor del vino y la cultura vaquera.

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

Los organizadores proyectan la asistencia de más de 2 mil 300 personas y la participación de más de 30 casas vinícolas nacionales e internacionales, con especial presencia de viñedos emergentes de la Ribera de Chapala y los Altos de Jalisco.

La programación contempla cientos de etiquetas para degustar y nueve catas guiadas por sommeliers. También habrá parrilladas premium, música country en vivo, sesiones de Line Dancing y el concierto de DOPPLER con su espectáculo “Past to Present”.

Las actividades comenzarán con una cabalgata y una cena maridaje inaugural, antes de dar paso a las jornadas principales del 14 y 15 de noviembre y sus fiestas posteriores.

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

¿Por qué no perderse de estos dos eventos?

Con estos dos encuentros, Jalisco busca diversificar su oferta turística y generar oportunidades para los negocios y prestadores de servicios de las regiones involucradas.

Por ello, Tapalpa apuesta por el turismo deportivo y de aventura, a su vez, Ajijic fortalece su perfil como destino de experiencias gastronómicas y culturales junto al Lago de Chapala.

La estrategia también contempla dar continuidad a la promoción internacional de los municipios del interior, aprovechando eventos capaces de atraer visitantes durante temporadas distintas a las vacaciones tradicionales.

Para quienes buscan nuevas experiencias en Jalisco, noviembre de 2026 ofrecerá dos alternativas: observar a pilotos internacionales de parapente en las montañas de Tapalpa o disfrutar de vino, gastronomía y música en Ajijic.