Negocios

Jalisco tendrá dos eventos internacionales en noviembre de 2026: la final mundial de parapente en Tapalpa y VinArt Ajijic, con vino y gastronomía

Jalisco impulsa el turismo: Tapalpa tendrá final mundial de parapente y Ajijic VinArt 2026

Por Fernando Huacuz
VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala
VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

Nuevamente Jalisco busca fortalecer su presencia en el mapa turístico internacional con una agenda de eventos deportivos, gastronómicos y culturales que pondrán los reflectores sobre algunos de sus destinos del interior durante noviembre de 2026.

A través del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior y con el respaldo de la Secretaría de Turismo estatal, se presentó una estrategia para atraer visitantes y generar actividad económica en distintas regiones. Entre las apuestas más importantes destacan la final de la Serie Mundial Sport de Parapente en Tapalpa y la sexta edición de VinArt Ajijic, un encuentro dedicado al vino, la gastronomía y la música.

Ambos acontecimientos buscan mostrar que la oferta turística de Jalisco va más allá de sus destinos tradicionales y que sus Pueblos Mágicos también tienen capacidad para recibir competencias y encuentros de alcance internacional.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026

Del 7 al 14 de noviembre, Tapalpa y municipios cercanos serán sede de la gran final de la Serie Mundial Sport de Parapente, una competencia que reunirá a 130 pilotos procedentes de 25 países.

El circuito, organizado por Sport Racing Series (SRS), contempla seis fechas internacionales y durante 2026 ha recorrido Colombia, Italia, Eslovenia, Francia y España, antes de llegar a Jalisco para su cierre de temporada.

Los espectadores podrán observar los despegues desde las montañas de Tapalpa y las llegadas a campo traviesa en Amacueca y Sayula. Las rutas contemplan recorridos de entre 50 y 100 kilómetros, con altitudes que pueden alcanzar entre 2 mil 500 y 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026
Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026 Foto: Cortesía

Además de la competencia, los visitantes tendrán oportunidad de conocer la gastronomía regional, probar bebidas tradicionales y disfrutar de música en vivo.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por los organizadores y autoridades turísticas, esta actividad podría generar una derrama económica cercana a los 80 millones de pesos anuales para la región, además de impulsar la llegada de visitantes durante la temporada de invierno, particularmente entre noviembre y marzo.

La apuesta por el parapente continuará en los próximos años: Tapalpa también será sede de un Pre-Panamericano en 2027 y del octavo F.A.I. Pan-Americano de Parapente en 2028, que marcará la primera ocasión en que México reciba estos campeonatos continentales.

Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026
Tapalpa recibirá la final de la Serie Mundial Sport de Parapente 2026 Foto: Cortesía

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala

La segunda gran apuesta turística llegará a Ajijic, donde del 13 al 15 de noviembre se realizará la sexta edición de VinArt, un encuentro enogastronómico que busca reunir a productores de vino, especialistas y aficionados a la gastronomía.

La edición de este año tendrá una temática Country & Western y convertirá el recinto Nimue Marina & Residence en un espacio dedicado a las experiencias alrededor del vino y la cultura vaquera.

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala
VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

Los organizadores proyectan la asistencia de más de 2 mil 300 personas y la participación de más de 30 casas vinícolas nacionales e internacionales, con especial presencia de viñedos emergentes de la Ribera de Chapala y los Altos de Jalisco.

La programación contempla cientos de etiquetas para degustar y nueve catas guiadas por sommeliers. También habrá parrilladas premium, música country en vivo, sesiones de Line Dancing y el concierto de DOPPLER con su espectáculo “Past to Present”.

Las actividades comenzarán con una cabalgata y una cena maridaje inaugural, antes de dar paso a las jornadas principales del 14 y 15 de noviembre y sus fiestas posteriores.

VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala
VinArt Ajijic 2026: vino, gastronomía y música a orillas del Lago de Chapala Foto: Cortesía

¿Por qué no perderse de estos dos eventos?

Con estos dos encuentros, Jalisco busca diversificar su oferta turística y generar oportunidades para los negocios y prestadores de servicios de las regiones involucradas.

Por ello, Tapalpa apuesta por el turismo deportivo y de aventura, a su vez, Ajijic fortalece su perfil como destino de experiencias gastronómicas y culturales junto al Lago de Chapala.

La estrategia también contempla dar continuidad a la promoción internacional de los municipios del interior, aprovechando eventos capaces de atraer visitantes durante temporadas distintas a las vacaciones tradicionales.

Para quienes buscan nuevas experiencias en Jalisco, noviembre de 2026 ofrecerá dos alternativas: observar a pilotos internacionales de parapente en las montañas de Tapalpa o disfrutar de vino, gastronomía y música en Ajijic.

Tendencias