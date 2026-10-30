¿Tu celular se calienta mientras carga? Estos son los gadgets que me ayudaron a solucionarlo y olvidarme de los cables

Quedarse sin batería a mitad del día es uno de esos problemas que pueden arruinarlo todo. Y si a eso le sumamos los cables, los cargadores que ocupan medio escritorio y que además calientan el teléfono, cargar nuestros dispositivos puede convertirse en una tarea poco agradable y nada práctica.

Para atender algunos de estos inconvenientes, UGREEN presentó su familia de cargadores MagFlow, una propuesta que apuesta por la carga inalámbrica, la tecnología magnética y sistemas de enfriamiento para mejorar la experiencia de uso.

La colección incluye tres alternativas pensadas para diferentes momentos: una batería portátil para llevar a todas partes, una estación para organizar los dispositivos en casa y un cargador plegable que busca convertirse en compañero de viaje.

Pero ¿qué ofrecen realmente estos accesorios y por qué su tecnología de enfriamiento está llamando la atención? Aquí te contamos cómo funciona cada uno.

UGREEN MagFlow Pro: tres cargadores para olvidarte de los cables

La idea detrás de esta familia de productos es bastante sencilla: tener una solución de carga para cada espacio, sin necesidad de cargar con diferentes adaptadores y conexiones.

Uno de sus principales atractivos es la incorporación de Qi2, un estándar de carga inalámbrica que utiliza alineación magnética para facilitar la conexión entre dispositivos compatibles y cargadores.

Además, algunos modelos integran mecanismos especiales para controlar la temperatura durante el proceso de carga, un aspecto importante cuando se utilizan sistemas inalámbricos de alta potencia.

1. MagFlow Pro Power Bank: batería para llevar en la mochila

Si eres de las personas que salen de casa con el celular prácticamente al 100% y aun así terminan buscando un enchufe antes de regresar, esta alternativa puede resultar interesante.

La UGREEN MagFlow Pro Power Bank tiene una capacidad de 10,000 mAh y permite cargar dispositivos de manera inalámbrica con una potencia de hasta 25 W mediante Qi2. También incorpora un cable USB-C integrado con capacidad de carga de hasta 45 W.

Uno de sus elementos más llamativos es CryoPulse, un sistema de enfriamiento líquido activo que busca reducir la acumulación de calor durante la carga.

También cuenta con una pequeña pantalla que muestra información como la potencia utilizada, los ciclos de carga y el estado del sistema de enfriamiento. Es decir, no solamente sirve para recuperar batería, también permite consultar cómo está trabajando el accesorio.

2. MagFlow Pro 3 en 1: una estación para organizar tu escritorio

El segundo integrante de la familia está pensado para quienes tienen varios dispositivos y terminan ocupando todos los enchufes disponibles.

El MagFlow Pro 3 en 1 permite cargar simultáneamente un iPhone, un Apple Watch y unos audífonos compatibles. Su principal ventaja es concentrar las conexiones en una sola estación, lo que ayuda a mantener más despejada la mesa de trabajo o el buró.

En cuanto a su funcionamiento, combina una placa termoeléctrica con un ventilador para gestionar la temperatura. También ajusta automáticamente la potencia de acuerdo con las necesidades de los equipos conectados.

Otro detalle es su pantalla integrada, desde donde se pueden consultar datos relacionados con la carga y la temperatura.

3. MagFlow 2 en 1: el cargador plegable para viajar ligero

Para quienes prefieren viajar con poco equipaje, el MagFlow 2 en 1 tiene una característica que juega a su favor: su diseño plegable.

Este accesorio pesa aproximadamente 100 gramos y ofrece carga inalámbrica de hasta 25 W. Su estructura permite llevarlo fácilmente en una mochila o incluso en un bolsillo.

Además, puede alimentar al mismo tiempo un teléfono y unos audífonos compatibles. Cuando se despliega, también funciona como soporte para colocar el smartphone y consultar contenido mientras se carga.

Es una alternativa que busca resolver dos necesidades con un solo accesorio: recuperar batería y tener el celular a la vista.

¿Por qué importa el enfriamiento en los cargadores inalámbricos?

Uno de los puntos que UGREEN busca atender con esta colección es el calor generado durante la carga.

Aunque cierto incremento de temperatura es normal, especialmente cuando se utilizan sistemas de carga rápida, el exceso de calor puede afectar el rendimiento y contribuir al deterioro de las baterías con el paso del tiempo.

Por eso, tecnologías como CryoPulse y los mecanismos de ventilación representan un elemento diferenciador dentro de esta familia de accesorios.

Eso sí, contar con enfriamiento no significa que la batería sea inmune al desgaste: los hábitos de carga, la temperatura ambiental y las características del dispositivo también influyen en su conservación.

¿Cuánto cuestan los cargadores UGREEN MagFlow?

En la publicación original de Reporte Índigo se mencionaron los siguientes precios promocionales durante una campaña de otoño del 6 al 10 de octubre de 2026:

MagFlow Pro Power Bank: mil 899 pesos, con 30% de descuento.

MagFlow Pro 3 en 1: mil 999 pesos, con 33% de descuento.

MagFlow 2 en 1: 799 pesos, con 33% de descuento.

Es importante considerar que esa promoción ya terminó y que los precios anteriores no necesariamente corresponden a los actuales. Conviene consultar la disponibilidad y el costo vigente antes de comprar.

Al final, la propuesta de UGREEN apunta a algo que cada vez resulta más necesario: simplificar la carga de nuestros dispositivos. Ya sea en la mochila, en el escritorio o durante un viaje, la familia MagFlow busca que recuperar batería deje de ser otra complicación del día.