Sam’s Club presenta una nueva estrategia en México: así será la nueva experiencia de compra en México

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Sam’s Club está apostando por una nueva etapa en México. La cadena de clubes de precio busca renovar la manera en que sus socios viven la experiencia de compra, con cambios en la imagen de marca, reorganización de sus tiendas, nuevas herramientas tecnológicas y una oferta de productos que busca sorprender a los consumidores.

La transformación no responde únicamente a una cuestión estética. Detrás de esta estrategia existe un proceso de escucha y análisis de los hábitos de consumo, con el objetivo de identificar qué necesitan los socios y cómo puede responder la compañía a esas expectativas.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Sergio Pérez Bernal, director de Marketing de Sam’s Club, explicó que esta evolución está impulsada por tres elementos: innovación, experiencia y una comunicación más cercana con la comunidad.

¿Por qué Sam’s Club está cambiando su imagen en México?

Uno de los cambios más visibles es la incorporación del color azul como elemento distintivo de la identidad visual de la marca. Se trata de Club Blue, un tono específico que, de acuerdo con Pérez Bernal, cuenta con un registro propio y busca fortalecer el reconocimiento de Sam’s Club dentro de su estrategia global.

El directivo explicó que esta renovación toma como referencia el trabajo realizado por la compañía en Estados Unidos, donde desarrollaron durante más de 18 meses un proceso de rediseño y construcción de una nueva plataforma de marca.

Sin embargo, la transformación también busca transmitir un mensaje: Sam’s Club quiere consolidarse como un espacio donde diferentes personas y familias encuentren productos, servicios y experiencias que respondan a sus necesidades.

De ahí surge “Solo Faltas Tú”, la nueva plataforma de comunicación de la marca, cuyo propósito es reforzar el sentido de pertenencia y comunidad.

“Somos un club para todos”, explicó Pérez Bernal al hablar de esta estrategia, que busca mantener la exclusividad de la membresía, pero con una comunicación incluyente y cercana.

Scan & Go y entregas en dos horas: así busca mejorar Sam’s Club la experiencia de compra

La velocidad es uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. Sam’s Club busca reducir los tiempos que los socios invierten al realizar sus compras, tanto en sus establecimientos físicos como en sus canales digitales.

Entre las herramientas que forman parte de esta estrategia destaca Scan & Go, una función que permite escanear los productos desde el teléfono celular, realizar el pago y evitar el proceso tradicional de pasar por una caja.

Además, la compañía impulsa las entregas a domicilio en menos de dos horas, así como el servicio Pickup, mediante el cual los socios pueden realizar sus pedidos desde la aplicación y recogerlos directamente en el club.

La intención es ofrecer alternativas para diferentes situaciones: desde quienes prefieren recorrer los pasillos y elegir personalmente sus productos hasta quienes necesitan resolver sus compras sin salir de casa.

Más de 500 productos nuevos y precios bajos: ¿qué prepara Sam’s Club?

Otro de los cambios importantes está relacionado con el surtido. Pérez Bernal adelantó que Sam’s Club está incorporando un portafolio de 500 productos provenientes de Estados Unidos, cuya aceptación y comportamiento en el mercado mexicano serán evaluados.

La intención es ampliar las opciones disponibles y generar experiencias diferentes para los socios, especialmente mediante productos de temporada, artículos novedosos y mercancía que no necesariamente se encuentra durante todo el año.

A esta estrategia se suma una iniciativa de Nuevo Precio Bajo, integrada por más de 500 productos con precios competitivos.

Para identificarlos dentro de los clubes, la compañía utiliza etiquetas amarillas que permiten reconocer fácilmente los artículos incluidos en esta propuesta.

De acuerdo con el directivo, el catálogo no es estático: la permanencia de los productos y sus precios se revisa mediante el análisis de ventas, el posicionamiento y los comentarios de los socios.

Inteligencia artificial y tecnología: ¿cómo están cambiando las tiendas?

La tecnología también está desempeñando un papel importante en la transformación de Sam’s Club.

Durante la entrevista, Pérez Bernal destacó herramientas como Sparky, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, y Monarch, una tecnología utilizada para apoyar las tareas de revisión de inventarios y surtido dentro de los clubes.

Estas herramientas permiten obtener información sobre la disponibilidad de productos y detectar áreas de oportunidad para mejorar la operación.

El objetivo es que los asociados reduzcan el tiempo que dedican a determinadas tareas operativas y puedan concentrarse en otras actividades que contribuyan a mejorar la atención a los socios.

El directivo compartió como ejemplo el proceso de revisión del surtido: anteriormente podían manejar siete marcas de una misma categoría y, después de analizar los resultados, decidieron concentrarse en tres con mayor posicionamiento y ventas.

La lógica, explicó, consiste en escuchar, analizar y actuar con base en datos.

Jaime Camil y la estrategia para construir una comunidad

La renovación también contempla una nueva estrategia de comunicación protagonizada por Jaime Camil, quien fue elegido como embajador de la marca después de realizar estudios cualitativos y cuantitativos para conocer su conexión con los socios.

Pérez Bernal explicó que el objetivo no es convertir al actor en el centro de la campaña, sino utilizar su alcance para transmitir los valores de Sam’s Club y reforzar el mensaje de pertenencia.

La campaña comenzó con una estrategia de comunicación en grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Primero se presentaron mensajes relacionados con el club de diferentes personas y, posteriormente, se reveló que todos formaban parte de Sam’s Club.

¿Cuál es el futuro de Sam’s Club en México?

La visión de la compañía para los próximos años tiene una palabra como eje: conveniencia.

De acuerdo con Pérez Bernal, esta apuesta se construye alrededor de tres componentes: productos que sorprendan a los socios, mayor velocidad en los procesos de compra y una experiencia más sencilla tanto dentro como fuera de las tiendas.

La reorganización de los pasillos, la exhibición de mercancía por temporadas, las inversiones en iluminación y conectividad, así como las herramientas digitales, forman parte de esta evolución.

El directivo también destacó la importancia de escuchar a los socios y convertir sus comentarios en decisiones concretas para mejorar los productos y servicios.

Con esta transformación, Sam’s Club busca que sus establecimientos sean mucho más que lugares para realizar compras por volumen: quiere construir una comunidad en la que cada socio encuentre una experiencia acorde con sus necesidades.