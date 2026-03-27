Tomate y Jitomate: así se comportan los precios en el país

Profeco

El reciente boletín de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la publicación Quién es Quién en los Precios ha informado sobre el jitomate (Saladette) y el tomate verde con y sin cáscara.

Tomate verde

Tomate verde

El tomate verde es un alimento muy utilizado en la gastronomia mexicana y la medicina tradicional, sus aportes nutricionales incluyen el aporte de vitamina C y niacina; las cuales ayudan a fortalecer el sistema inmune y cardiovascular y otorgando energía para nuestras actividades diarias.

Tomate verde con cáscara

El en caso del tomate con cáscara el precio promedio nacional fue de 56.60 pesos el kilo.

Donde los precios mas bajos se encontraron en:

El Mercado de Morelos, Toluca, Estado de México en 25 pesos el kilo

Central de Abasto, Iztapalapa, Ciudad de México en 30 pesos el kilo, y

Central de Abasto, en León, Guanajuato y en Saltillo, Coahuila en 32 pesos el kilo.

Por otro lado, los precios mas elevados se registraron en:

Soriana Híper, Ciudad Juárez, Chihuahua en 71.90 pesos el kilo

Mercado Nicólas Bravo, en La Paz, Baja California en 70 pesos el kilo

Tiendas S Mart y Minisúper Superette en 69.99 pesos en kilo ambos ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tomate Verde sin cáscara

EL precio promedio nacional del tomate verde sin cáscara fue de 63.24 pesos el kilo.

Precios mas bajos:

22 pesos el kilo en el Mercado Guillermo Prieto, en Aguascalientes, Aguascalientes,

30 pesos el kilo en la Central de Abastos en Aguascalientes, Aguascalientes,

32 pesos el kilo en Central de Abastos en Saltillo, Coahuila

Precios mas altos:

74.20 pesos el kilo en Súper Kompras, Toluca, Estado de México

72.99 pesos el kilo en S Mart López Mateo en Ciudad Juárez, Chihuahua y

71.90 pesos el kilo en Soriana Híper también en Ciudad Juárez.

Jitomate Saladette y bola

Jitomate

El jitomate es otro pilar de la gastronomía mexicana debido a su gran versatilidad de preparación y consumo, es rico en antioxidante , vitaminas A, B1, B2 y C y minerales como el calcio, fósforo, potasio y sodio.

Jitomate Saladette

El precio promedio nacional del jitomate Saladette fue de 41.43 pesos el kilo.

Precios máximos:

60 pesos el kilo en el Mercado Granada 55 en Miguel Hidalgo, Ciudad de México y

56 pesos el kilo en tiendas Soriana en Campeche, Campeche y Cancún, Quintana Roo

Precios mínimos:

16.99 pesos el kilo en el Mercado Público Lucas de Gálvez en Mérida, Yucatán;

18 pesos el kilo en la Central de Abasto en Iztapalapa, Ciudad de México y

19 pesos en el Mercado de Abastos el Refugio en Durango, Durango.

Jitomate Bola

El precio promedio nacional del tomate de bola fue de 38.46 pesos el kilo

Precios mas bajos:

19.90 pesos el kilo en tiendas Soriana Súper, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco;

24.90 pesos el kilo en el Mercado Aeropuerto en Ciudad Juarez, Chihuahua y

24.99 pesos el kilo en S Mart también en Ciudad Juárez

Precios mas elevados: