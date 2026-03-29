Guía Michelin 2026: así evoluciona la gastronomía mexicana hacia la excelencia global

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía

La gastronomía mexicana no solo está viviendo un buen momento, está atravesando una transformación profunda que ya se siente dentro y fuera del país. A dos años de la llegada de la Guía Michelin, el crecimiento no se limita al número de restaurantes reconocidos, sino al impacto estructural que ha generado en toda la industria. De cara a la edición 2026, el panorama apunta a una expansión relevante, pero también a un nivel de exigencia cada vez más alto.

Un crecimiento sostenido que refleja la evolución del sector

Desde su primera edición en 2024, la Guía Michelin ha ido ganando terreno en México. En ese año se reconocieron 150 restaurantes, cifra que aumentó a 181 en 2025. De estos, 23 lograron al menos una estrella, mientras que ocho fueron distinguidos con la estrella verde por sus prácticas sostenibles.

Fernando Olvera, subdirector de la CANIRAC, lo resume con claridad: “evolucionamos en el 25 a 181 restaurantes, de los cuales 23 tienen al menos una estrella en todo el país”, un dato que evidencia no solo crecimiento, sino consolidación.

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía

Sin embargo, el propio Olvera advierte que este reconocimiento no es permanente. “Recordemos que el que tú seas restaurante Michelin en el 25, no te garantiza que seas en el 26, es un reconocimiento estrictamente anual”, explica. Esta dinámica obliga a los establecimientos a mantener estándares de calidad constantes, elevando el nivel competitivo de toda la industria.

Más estados, más oportunidades… y mayor competencia

Uno de los cambios más relevantes para 2026 es la incorporación de nuevos territorios. A los estados ya evaluados se suman Jalisco, Puebla y Yucatán, ampliando a nueve el mapa gastronómico bajo la lupa Michelin.

Actualmente, inspectores recorren estas entidades en un proceso que se extiende durante varios meses. “En este momento tenemos inspectores en los nueve estados”, señala Olvera, quien también anticipa que esta expansión podría traducirse en más restaurantes reconocidos.

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía (Alfonso Hernandez M.)

Aun así, el crecimiento no es automático. La guía mantiene criterios estrictos, por lo que el incremento dependerá del nivel de los establecimientos evaluados. Lo que sí es claro es que la competencia será más intensa que nunca.

La exigencia Michelin va más allá de la cocina

Uno de los efectos más notorios de la Guía Michelin en México es el aumento en la profesionalización del sector. Ya no basta con cocinar bien: la experiencia completa del comensal se ha vuelto determinante.

Olvera lo explica de forma contundente: “la guía califica todo, desde la llegada al lugar, el mantenimiento, la limpieza, la higiene, el servicio y por supuesto los platillos”. Esta visión integral ha obligado a restaurantes y equipos de trabajo a capacitarse constantemente, mejorar procesos y elevar su nivel en todos los frentes.

Incluso el personal de sala ha tenido que adaptarse. “Los meseros participan en programas para aprender más idiomas, se profesionalizan en sus servicios”, añade, reflejando cómo la exigencia impacta cada eslabón de la cadena.

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía

Del campo a la mesa: el impacto en productores y economía local

Más allá de los restaurantes, la Guía Michelin ha generado un efecto positivo en toda la cadena productiva. La trazabilidad de los ingredientes —es decir, conocer su origen y recorrido— se ha convertido en un factor clave para obtener reconocimiento.

“Algo que ha valorado mucho la guía en nuestro país es esa trazabilidad del producto desde el campo a la mesa”, destaca Olvera. Esto ha impulsado a productores locales a mejorar la calidad de sus insumos y a integrarse en una red de valor más sólida.

El impacto es tangible: más empleo, mayor consumo local y un incremento en el turismo internacional. Restaurantes reconocidos han reportado aumentos significativos tanto en visitantes como en compras a proveedores locales, lo que demuestra que el beneficio trasciende la cocina.

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía

Una guía que democratiza la alta cocina

Contrario a la idea de exclusividad, la Guía Michelin también ha abierto espacio a propuestas accesibles. Categorías como Bib Gourmand reconocen la calidad a precios razonables, mientras que la inclusión de taquerías y cocinas tradicionales ha reforzado la identidad gastronómica del país.

Para Olvera, este punto es clave: “la guía ha logrado capturar la identidad nacional en cada país”, lo que en el caso de México implica reconocer desde alta cocina hasta expresiones populares.

Además, envía un mensaje claro a quienes cuestionan algunas selecciones: “para gustos hay colores… nadie tiene la verdad absoluta en el sabor”, subraya, apostando por una visión más abierta y respetuosa de la diversidad culinaria.

México avanza en la Guía Michelin 2026 con más restaurantes y calidad Foto: Cortesía

El futuro: expansión nacional y liderazgo global

De cara a los próximos años, el objetivo es ambicioso: llevar la Guía Michelin a todo México. Aunque no hay una fecha definida, la meta es ampliar su presencia hasta cubrir la totalidad del país.

“Nosotros queremos llevar la guía a todo el país”, afirma Olvera, convencido de que la cocina mexicana tiene el potencial para convertirse en una de las más relevantes a nivel global.

En ese camino, la competencia internacional es fuerte, pero México avanza con paso firme. “México no se está deteniendo, año con año está avanzando”, asegura, en un contexto donde la gastronomía nacional busca posicionarse al nivel de potencias como Japón o España.

Más allá de las estrellas, lo que está en juego es algo más profundo: una transformación cultural, económica y profesional que está redefiniendo el lugar de México en el mapa gastronómico del mundo.