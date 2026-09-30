Analizan autoridades de México y EU retos ante finanzas ilícitas; necesario fortalecer sistema financiero: UNIFIMEX

UNIFIMEX La presidenta Ejecutiva de la UNIFIMEX Soraya Pérez Munguía, con representantes de autoridades y organismos financieros de Mexico y EE.UU

Autoridades e instituciones financieras, especialistas así como organismos internacionales de México y Estados Unidos, advirtieron sobre los retos actuales de la integridad financiera y las finanzas ilícitas ante lo cual se debe proteger al sistema nacional.

La presidenta Ejecutiva de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), Soraya Pérez Munguía, advirtió que la respuesta a los nuevos riesgos financieros requiere conectar a todo el sistema financiero para enfrentar estos riesgos.

“Necesitamos una conversación que conecte a todo el ecosistema financiero”, estableció

La UNIFIMEX organizó la AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness, donde se analizaron los riesgos del corredor México–Estados Unidos, migración y remesas, activos virtuales, sanciones, banca corresponsal y acceso al sistema financiero internacional.

El encuentro que duró dos días, reunió en el Tec de Monterrey Santa Fe, a autoridades mexicanas y estadounidenses, instituciones financieras, organismos internacionales y especialistas para abordar esos retos que enfrenta la integridad financiera ante las finanzas ilícitas.

Pérez Munguía dejó claro que las iniciativas de UNIFIMEX tienen una vocación que trasciende a sus instituciones asociadas pues se requiere contribuir al fortalecimiento de todo el sistema financiero mexicano.

Durante el encuentro, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, presentó la “Estrategia Nacional para el Combate a las Finanzas Ilícitas: Prioridades y Retos”, mientras que la agenda binacional incluyó sesiones especializadas con autoridades y expertos estadounidenses.

La cooperación internacional fue uno de los principales ejes del Summit que convocó a instituciones de distintos segmentos del sistema, autoridades, organismos internacionales y especialistas.

A esta reunión también acudieron María del Carmen Bonilla Rodríguez, Subsecretaria de Hacienda, así como representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la Republica (FGR) y de otras instituciones.

De igual manera representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Internal Revenue Service–Criminal Investigation (IRS-CI) y Office of Foreign Assets Control