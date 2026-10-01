Carlos Slim invertirá 4 mil millones de pesos en Puebla: ¿Dónde y qué construirá?

Carlos Slim El empresario remodelará centro histórico de Puebla. (cuartoscuro)

Carlos Slim anunció la remodelación del centro histórico de Puebla. El proyecto contempla construir una zona comercial y departamentos.

¿Cómo será remodelación de Carlos Slim en Puebla?

Desde el ayuntamiento de Puebla, el empresario Carlos Slim, acompañado del alcalde de Puebla Pepe Chedrahui, anunció su intención de invertir en un nuevo proyecto de infraestructura en la capital poblana.

Este se llevaría a cabo en los alrededores del barrio de San Francisco, ubicado en el centro histórico de la ciudad, y representaría una inversión de más de 4 mil millones de pesos.

El proyecto contempla construir una zona de uso mixto, que tendrá comercios, empresas, centros educativos y residencias. En relación a este último punto, esperan entregar alrededor de 700 viviendas.

Slim detalló su apreciación por la ciudad y explicó la razón del proyecto en la conferencia. “El centro histórico de Puebla es fantástico. Sigue con una vida enorme. No es lo que había pasado allá en la Ciudad de México. Pero hay algunas áreas en que vale la pena que tengan mayor actividad, mayor vida, etc.”, dijo el empresario.

Se espera que el proyecto genere mil 500 empleos fijos. No se proporcionó información sobre cuándo comenzarán las obras, ni tampoco la fecha estimada de entrega.