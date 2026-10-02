Profeco alerta por llamado a revisión de más de seis mil vehículos Ford y Lincoln

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión realizado por Ford Motor Company para más de seis mil vehículos de las marcas Ford y Lincoln, debido a diferentes situaciones que podrían representar un riesgo para los usuarios y otros conductores.

De acuerdo con Profeco, l a automotriz lanzó llamados a revisión por tiempo indefinido para un total de 6 mil 558 unidades comercializadas en México. Las acciones contemplan vehículos de distintos modelos y años, por lo que la dependencia pidió a las personas propietarias revisar si sus automóviles se encuentran entre los señalados. Del total de vehículos, 2 mil 569 unidades corresponden a modelos Ford y Lincoln de los años 2019 a 2024. Entre los automóviles incluidos se encuentran Fusion, MKZ, Edge, Bronco Sport, Escape, Corsair, Continental, F-150/Lobo, Super Duty, Mustang, Nautilus, Expedition, Navigator, Aviator, Explorer y Transit.

El llamado a revisión para estos vehículos está relacionado con un error en el software del sistema de infoentretenimiento. Este problema puede ocasionar que ciertas configuraciones de la cámara de reversa no se conserven correctamente. Como consecuencia, la cámara podría mostrar de manera intermitente una imagen en blanco al momento de utilizarla. Ante esta situación, Ford Motor Company señaló que realizará las actualizaciones de software necesarias para solucionar el problema. Por otra parte, la segunda alerta contempla 3 mil 989 vehículos Ford Bronco, correspondientes a los años 2021 a 2024. En estos automóviles se detectó una situación relacionada con la corrosión del cuerpo del amortiguador trasero.

Según la información proporcionada por la empresa, los ocupantes podrían experimentar rebotes, ruidos o fugas de líquido cerca de las ruedas traseras conforme avance la corrosión. El problema podría provocar que los depósitos externos del amortiguador trasero se separen del vehículo, lo que representa un posible peligro para otros usuarios de las vialidades. Para atender esta situación, la automotriz realizará la reparación o sustitución de los componentes afectados.

Profeco señaló que las reparaciones necesarias serán gratuitas para las y los propietarios de los vehículos incluidos en los llamados a revisión. Los consumidores pueden verificar si su automóvil forma parte de las unidades señaladas a través de los sitios oficiales de Ford y Lincoln destinados a los llamados a revisión. También pueden comunicarse con Ford Motor Company al número 800 7138 466, mientras que para Lincoln está disponible el teléfono 800 0054 626.

Además, ambas marcas cuentan con atención mediante el correo electrónico atnclien@ford.com, de acuerdo con la información difundida por Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor indicó que dará seguimiento al cumplimiento de estos llamados a revisión. Asimismo, puso a disposición de los consumidores sus canales de atención para recibir orientación o quejas.

El Teléfono del Consumidor está disponible en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722. También se puede contactar a la dependencia mediante sus redes sociales y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx. Profeco busca que las personas propietarias de vehículos Ford y Lincoln revisen la información correspondiente y, en caso de estar incluidos, atiendan las reparaciones o actualizaciones indicadas por la empresa sin costo.