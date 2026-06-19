Crisis de desaparecidos en México sería abordado en octubre en la Asamblea General de la ONU

Desaparición Protesta en puentes vehiculares en Viaducto. (Jorge Aguilar)

Luego del reporte rpresentado en abril pasado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, donde hace referencia a la gravedad de este delito en el país por el elevado número de casos, y lo que ha rechazado el Gobierno de México, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres envió a la Asamblea General del máximo organismo internacional, una carta del citado comité, para que el tema sea abordado en la próxima sesión en octubre próximo.

La solicitud para que el caso de más de 130,000 desaparecidos sea un tema prioritario ante la Asamblea General de la ONU derivó de una misiva con fecha del 12 de mayo del 2026 y firmada por el Presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán Alencastro, y entregada este 17 de junio ante el máximo organo internacional, en conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contras las Desapariciones Forzadas que enuncia lo siguiente:

“si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisprudencia de un Estado Parte, y tras haber solicitado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Carta enviada a la Asamblea General de la ONU

Tras una revisión y análisis de los datos aportados por México hasta marzo de 2026 sobre informes y denuncias por desapatrecidos en el país, el Comité decidió, con carácter de urgencia, llevar la situación a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de que desde el máximo organo internacional se evalúe la adopción de medidas para ayudar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en el país.

Como justificación, se afirma que entre febrero y marzo de 2025 el Comité recibió información de organizaciones de la sociedad civil denunciando la gravedad de esta situación, por lo que se solicitó información al respecto al gobierno.

Luego de proporcionar información pertinente sobre la situación antes del 18 de septiembre del 2025 y que fuera analizada por el Comité, se decidió pedir con urgencia que el caso se llevará ante la Asamblea General, así se transmitió en una carta emitida por Albán Alencastro resumiendo el estado de la situación.

AMNISTÍA

sobre el caso de desaparecidos en México y que éste sea abordado en la Asamblea General de la ONU, la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) aplaudió que el Antonio Guterrez transmitiera la decisión del Comité y destacó que este acto representa un reconocimiento claro a la gravedad y persistencia de la crisis que enfrentan miles de familias mexicanas, así como al incansable trabajo de los colectivos de madres y familias de buscadores en México.