Inversión fija arranca 2026 con tropiezo; cae 1.1% pese a repunte en construcción

La inversión fija bruta registró una caída de 1.1% en enero a tasa mensual

La inversión en México inició 2026 con señales mixtas y un tropiezo que prende focos amarillos. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta registró una caída de 1.1% en enero a tasa mensual.

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), permite medir el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo, dicho indicador refleja un arranque de año con menor dinamismo en este componente clave para el crecimiento económico.

El principal lastre provino del gasto en maquinaria y equipo —tanto nacional como importado—, que se desplomó un 8%, evidenciando una menor apuesta por parte de las empresas para ampliar o modernizar su capacidad productiva.

En contraste, el sector de la construcción mostró señales de resistencia al registrar un incremento de 3.8% a tasa anual. Este avance sugiere que, aunque la inversión productiva pierde fuerza, algunos proyectos de infraestructura y edificación continúan en marcha.

Entre ambos componentes se deja ver una economía que avanza con desequilibrios, mientras que la construcción sostiene parte del impulso; por su parte la caída en maquinaria y equipo podría anticipar un enfriamiento en la actividad productiva hacia adelante.

Con este arranque, la inversión fija se coloca en una posición clave a seguir en los próximos meses, ya que su comportamiento será determinante para el ritmo de crecimiento económico en 2026.