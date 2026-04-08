Aumentan casos de diabetes e hipertensión en mayores de 50 años: INEGI

En 2024, el porcentaje de personas de 50 años y más con diabetes subió

Con problemas de diabetes e hipertensión en la mitad de ellos, pero menos deprimidos que hace una década, el perfil de la población mexicana mayor de 50 años fue sujeto de un estudio estadístico de INEGI.

Los datos provienen de la séptima Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), realizada por el INEGI en coordinación con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio (UT Health SA). Este estudio dio seguimiento a personas de 50 años y más desde 2001 hasta su fallecimiento, lo que ha permitido analizar el proceso de envejecimiento y el impacto de diversas enfermedades.

La investigación abarcó a más de 32 millones de personas de entre 50 y 59 años y reveló que, entre 2012 y 2024, la prevalencia de diabetes aumentó en 25.5 por ciento. Este padecimiento es considerado una epidemia en México, lo que ha generado una creciente presión sobre los servicios de salud pública.

En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta más de 19 millones de atenciones anuales relacionadas con la diabetes, así como un promedio de 115 mil nuevos casos detectados cada año.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) estimó en 2022 que alrededor de 14.6 millones de personas viven con diabetes, tanto diagnosticada como no diagnosticada.

En cuanto a la hipertensión, el estudio indica que en 2024 más del 41.5 por ciento de las personas de 50 años padecen esta condición, cifra que aumenta a 56.2 por ciento en quienes tienen más de 60 años.

Por otro lado, los niveles de depresión mostraron una disminución significativa en el mismo periodo, al pasar de 41.2 por ciento en 2012 a 33.1 por ciento en 2024, lo que sugiere una mejora en algunos indicadores de salud mental entre la población adulta mayor.