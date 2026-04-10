Buscan transformar la realidad financiera de 500 mil personas mediante modelos de economía productiva

Economía digital en México.

En un mercado mexicano que busca alternativas sólidas ante la incertidumbre global, la transición hacia modelos de “economía real” está ganando terreno.

Smart Plus, es una organización que ha operado bajo un esquema de educación financiera, ha presentado su estrategia de evolución tecnológica hacia la próxima década. El denominado Plan 2030 no solo es una declaración de intenciones, sino un cambio en la arquitectura de cómo se gestiona el patrimonio y el desarrollo empresarial en el país.

El impacto en el sector productivo nacional

A diferencia de las tendencias puramente digitales, los indicadores consolidados de Smart Plus para el periodo 2024-2025 muestran un aterrizaje directo en el sector productivo. Los datos revelan una vinculación de capital superior a los 40 millones de pesos (MDP), recursos que han permitido la operatividad de 385 proyectos productivos.

Este despliegue tiene un impacto social verificable en el mercado laboral local que se refleja en 7 mil 300 empleos directos generados en territorio nacional, una cartera que incluye 338 proyectos en México y 47 en el extranjero. Y tiene una meta proyectada de 30 mil empleos para el cierre de la década.

El corazón de esta transformación radica en el programa Smart Plus Innovator. Este sistema de desarrollo empresarial ha evolucionado para ofrecer una consultoría técnica que acompaña al usuario “uno a uno”. El objetivo es evitar que el crecimiento financiero sea efímero, dotando a los socios de una “Estructura de Contención” y planes de acción específicos.

Para sistematizar este avance, la organización implementa el Método 5E, se trata de una metodología de profesionalización financiera dividida en cinco fases:

Explora: Reconfiguración de la mentalidad financiera.

Equilibra: Estabilización y orden del capital.

Expande: Análisis y detección de nichos de mercado.

Emprende: Puesta en marcha de unidades de negocio.

Ejecuta: Escalamiento y sostenibilidad del patrimonio.

Economía digital en México.

El aspecto más disruptivo de la visión de Smart Plus es la migración hacia un modelo de Finanzas Descentralizadas (DeFi), que consiste en eliminar la dependencia de intermediarios tradicionales, la organización busca crear un ecosistema de liquidez autónomo que alimente directamente el desarrollo de nuevos proyectos.

Hacia 2030, el reto es escalar de los casi 400 proyectos actuales a mil proyectos productivos consolidados.

Con esta infraestructura, la apuesta de Smart Plus es impactar directamente en la calidad de vida de 250 mil familias mexicanas y transformar la realidad financiera de 500 mil personas.

En un ecosistema financiero que evoluciona rápidamente, la propuesta se posiciona como una transición profunda: de la gestión de recursos hacia la creación de un sistema de certeza económica basado en la productividad y la autonomía tecnológica.