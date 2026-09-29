Ofertas en Walmart: estas son las promociones del Martes de Frescura del 29 de septiembre

Si este martes toca surtir el refrigerador, te conviene tener en el radar a Walmart y su tradicional Martes de Frescura, una jornada de promociones que estará disponible durante el 29 de septiembre de 2026.

La dinámica contempla descuentos en productos frescos y algunas opciones para las comidas de la semana, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan ajustar un poco el gasto del súper. Las promociones tienen una vigencia de 24 horas y pueden encontrarse tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea.

¿Cuáles son las ofertas del Martes de Frescura de Walmart?

Entre las opciones anunciadas para esta jornada aparecen productos que suelen formar parte de la despensa semanal. En el área de frutas y verduras, destacan los siguientes precios:

Frutas y verduras

POR DEFINIR

Carnes, pollos y pescados

POR DEFINIR

¿Dónde se pueden aprovechar las ofertas?

Las promociones tienen una duración de 24 horas, por lo que estarán disponibles durante este martes 29 de septiembre. Walmart contempla tanto sus establecimientos físicos como su plataforma de compras en línea para esta campaña.

Como suele ocurrir con este tipo de promociones, la disponibilidad puede depender de la sucursal y del inventario. Por eso, si algún producto está en la lista de compras, vale la pena revisar su existencia antes de lanzarse al súper.