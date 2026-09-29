¿Tu celular está lento? Estas señales podrían indicar un malware bancario

¿Cómo saber si tu teléfono tiene un malware bancario? Foto: La Crónica

Quizá en estos momentos tu celular podría ser víctima de un intento de hackeo a través de un malware bancario, una modalidad de robo de datos que podría poner en peligro tus cuentas de banco.

Uno de los signos que podrían indicar que tu móvil está en peligro es la aparición de ventanas emergentes extrañas, aplicaciones que no reconoces. Por ello, después de abrir un enlace sospechoso, conviene prestar atención, especialmente si utilizas el dispositivo para hacer operaciones bancarias.

Es por ello que la CONDUSEF y la Asociación de Bancos de México (ABM) alertaron recientemente sobre intentos de fraude mediante programas maliciosos capaces de infiltrarse en teléfonos para obtener información y facilitar operaciones bancarias no autorizadas.

¿Cuáles son las señales de malware que debes revisar?

Uno de los primeros indicios puede ser un comportamiento inusual del dispositivo. Entre las señales que conviene revisar están:

El celular comienza a funcionar mucho más lento de lo habitual.

Aparecen ventanas emergentes o anuncios que no deberían estar ahí.

Se muestran pantallas encima de otras aplicaciones.

Aparecen aplicaciones que no recuerdas haber instalado.

El navegador abre páginas desconocidas o cambia su configuración sin autorización.

El teléfono realiza acciones que tú no solicitaste.

Recibes mensajes o alertas relacionadas con actividades que no reconoces.

Google también identifica como posibles señales de software malicioso los anuncios emergentes persistentes, cambios no autorizados en el navegador, aplicaciones desconocidas y un rendimiento inusualmente lento.

Lo importante es observar varias señales en conjunto y, sobre todo, recordar qué ocurrió antes de que comenzaran los problemas.

¿Cómo puede llegar el malware a tu celular?

El fraude puede comenzar con un mensaje de texto, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o incluso una llamada. El pretexto puede ser un supuesto cargo no reconocido, el bloqueo de una cuenta, un préstamo o algún problema de seguridad.

El objetivo es llevar a la persona a abrir un enlace, descargar una aplicación o instalar una herramienta de acceso remoto.

CONDUSEF recomienda no descargar aplicaciones desde enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales, aunque el mensaje aparente provenir de un banco. Las aplicaciones financieras deben obtenerse directamente desde tiendas oficiales y verificando que sean las legítimas.

¿Qué puede hacer un malware bancario?

El malware no sólo provocará un mal funcionamiento de tu celular. Así que pon mucha atención porque un programa malicioso puede intentar capturar contraseñas, interceptar códigos de verificación, obtener información financiera o incluso tomar control del dispositivo para facilitar operaciones no autorizadas.

Algunas amenazas utilizan técnicas como superponer pantallas sobre otras aplicaciones o solicitar permisos que permiten controlar determinadas funciones del teléfono.

¿Qué hacer si sospechas que tu celular está infectado?

Si el dispositivo comenzó a comportarse de manera extraña y existe sospecha de malware, evita realizar operaciones bancarias desde ese equipo.

Si tienes una transacción en curso, detenla y desconecta el teléfono de internet. Después, comunícate con tu banco utilizando únicamente sus canales oficiales.

También es recomendable cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro y revisar los movimientos de tus cuentas. Si encuentras una operación que no reconoces, repórtala inmediatamente a la institución financiera.

¿Cómo prevenir el malware en el celular?

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, descargar software únicamente desde tiendas oficiales, revisar los permisos que solicita cada aplicación y evitar enlaces inesperados.

También conviene activar las alertas de movimientos bancarios, utilizar herramientas de seguridad disponibles en el dispositivo y nunca compartir contraseñas, NIP o códigos de verificación.